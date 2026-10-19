「Jayden 媽咪」徹底決裂　Janice揭貼錢拍片反被踢走：過橋抽板

全城瘋傳的「Jayden之亂」熱潮未息，但一手掀起話題的初代「Jayden 媽咪」黃金拍檔卻驚爆正式撕破臉！憑中英夾雜「港媽式」對白爆紅的KOL Matthew（@matthewpwj_）與Janice Wan（@janicewanwan）近日被發現互相取消追蹤兼下架合作短片；面對Matthew率先於社交媒體留言暗寸有人「凡事只講利益、背後打毒針」，沉寂多日的Janice終於拍片正面迎擊，連環揭露金錢糾紛與被背叛內幕，怒轟對方紅了即「過橋抽板」！

早前全港被「Jayden之亂」的熱潮席捲社交平台。（IG圖片）

有網民發現兩人IG Reels已沒有合作影片，更疑似互相unfollow。（Threads截圖）

Matthew率先於社交媒體留言暗寸。（Threads截圖）

Janice認性格不合曝決裂導火線

Janice在影片中首先承認，自己確實曾在朋友面前坦承與Matthew「性格好難夾」，但強調事出必有因。她憶述曾有一次社交媒體排期出片失誤，Matthew非但沒有私下溝通了解，反而在親密好友名單（Close Friends）發文公審，令她自覺未獲基本尊重；而更過分的是，Janice出於信任向對方傾訴私密心事，但對方轉頭就講了出去。

Janice承認曾講「性格好難夾」。（IG@janicewanwan）

Janice憶述曾有一次社交媒體排期出片失誤。（IG@janicewanwan）

Janice於信任向對方傾訴的私密心事，但Matthew轉頭就講了出去。（IG@janicewanwan）

貼機票飛釜山反遭割席

談及金錢瓜葛，Janice更大爆拍攝「Jayden媽咪」系列初期，由飛赴韓國釜山的機票住宿、主題樂園門票到大部分飲食花費，全由她一手包辦費用，因為當時Matthew仍是學生，她坦言大家拍片都想把事情做好，所以當初甘願承擔這筆龐大開銷。豈料系列爆紅後，換來的不是感恩，而是Matthew態度大變，冷言質問：「條橋係我㗎，點解你咁緊張」，更指Janice「只不過參與鏡頭前少少拍攝」，接受傳媒訪問時不得以「Jayden Mami」自居，其後更單方面將兩人合拍的3條心血短片全數下架。

由飛赴韓國釜山的機票住宿、主題樂園門票到大部分飲食花費全由Janice支付。（IG@janicewanwan）

遭Matthew質問：「啲條橋係我㗎，點解你咁緊張」。（IG@janicewanwan）

接受傳媒訪問時不得以「Jayden Mami」自居。（IG@janicewanwan）

將兩人合拍的3條心血短片全數下架。（IG@janicewanwan）

廣告酬勞淪施捨「當人情還」？

最令Janice忍無可忍的是利益分配問題，兩人早前攜手接下商業廣告，Matthew竟擺出高高在上的姿態稱酬勞是「當人情還畀你」；Janice憤慨反駁該企劃本屬雙方心血結晶，應得報酬絕非施捨，直斥對方的自私行徑就是不折不扣的「過橋抽板」。