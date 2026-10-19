胡楓急病入ICU昏迷4天出院　現身老友飯局戴口罩關寶慧讚：精靈BB

現年94歲的「修哥」胡楓於2026年7月底曾因急性膽管炎引發膽石堵塞，緊急送往伊利沙伯醫院，一度情況危急需入住深切治療部（ICU），甚至插喉昏迷達4天之久。所幸在順利接受手術後逐漸康復出院。隨着身體狀況大有改善，修哥近日已開始重拾社交生活，頻頻出席圈中好友的聚會。

胡楓病癒出關精神奕奕。（Facebook@Manna Chan）

胡楓病癒出關精神奕奕。（Facebook@Manna Chan）

關寶慧讚修哥精神颯爽

關寶慧日前就在社交平台上分享了一張與修哥及多位好友聚餐的合照，並興奮發文大讚修哥復原情況理想：「開心見到修哥精神颯爽，轉數快到不得了，見到我馬上的第一句話：『你今晚唔使做騷咩？』叻到不得了。」 關寶慧更打上「精靈BB」、「越活越年輕」等標籤，足見修哥即便經歷大病，思維依然無比敏捷、反應極快。

關寶慧社交平台上分享了一張與胡楓及多位好友聚餐的合照。（IG@emilykwanpowai_4544）

胡楓身體痊癒現身老友飯局

從公開的聚會照片可見，修哥當晚身穿格仔長袖襯衫，雖然為謹慎起見全程戴上口罩保護自己，但眼神充滿神采，狀態相當不錯。當晚同桌的除了關寶慧外，還有肥媽、向海嵐、黃錦燊等圈中好友，甚至連久未公開露面的前無綫藝員莫家堯亦有現身，場面熱鬧。

新抱透露胡楓當時入了ICU，前後昏迷四日：「佢當時嘅呼吸係好唔OK嘅，醫護人員話要插喉先至可以幫到佢。」

看到修哥大病後迅速恢復元氣、精靈活潑地與好友敘舊，不少網民與粉絲都感到十分欣慰，紛紛留言送上祝福，希望修哥繼續保持健康，開開心心享受生活。