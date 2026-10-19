女星紺野Buruma節目遭男諧星當眾「伸手揉捏臀部」　好友痛斥離譜

日本演藝圈性騷擾事件頻傳，日前TBS綜藝節目深夜播出的《全明星後夜祭》傳出爭議，該節目由有吉弘行與前「乃木坂46」成員高山一實主持，其中「真實版有吉之壁」單元，女諧星紺野Buruma（紺野ぶるま）在攀爬障礙物時，同場諧星「Marie Marie」成員Tacos竟出手揉捏對方臀部，畫面曝光後社群全炸鍋，大批觀眾痛批：「超噁心」、「怎麼會出現這種動作。」連現場主持人都看不下去。



《全明星後夜祭》日前播出特別企劃，參賽者中有各種不同身材類型，必須在限時內攀越2.7公尺高的牆壁，當紺野Buruma賣力向上爬時，站在下方的Tacos伸手觸碰她，並且手指做出揉捏的動作，女主持人高山一實尷尬脫口：「這觸碰方式不太舒服！」主持人有吉弘行也說：「她的屁股被摸得很誇張耶！」但其他參賽者不但沒有阻止，還繼續笑鬧起鬨。

紺野Buruma 紺野ぶるま（Instagram＠buruma_konno）

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這個企劃因為規則設計，站在下方的人為了協助參賽者翻牆，確實可能需要協助或攙扶、並把對方往上推，但大部分參賽者在協助女性參與者時，大多會刻意避開身體敏感部位，因此當眾搓揉的動作絕對是不必要的，引起觀眾強烈反感，但當時連攝影機都特別拉近，拍攝紺野Buruma臀部遭到觸摸的畫面，棚內其他人戲謔的態度也讓網友非常憤怒。

Tacos觸摸紺野Buruma的畫面全被攝影機拍下來。（YouTube影片截圖）

影片播出後全網撻伐不斷，曾參與該單元的男諧星黑醬事後在社群氣憤寫下：「我當時專注在挑戰，完全不知情，但這到底在幹什麼，真的太離譜了吧！」因為他與紺野Buruma私交甚篤，看到好友被性騷也十分憤怒，目前官方尚未對此事做出回應。

「Marie Marie」成員Tacos（Instagram@tacosismanzai）

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