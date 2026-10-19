Jordan Leung棟篤笑爆公關災難　嘉賓沈榮對化療女性大開露骨黃腔

本地人氣喜劇演員Jordan Leung日前於中環TIDES舉辦個人專場，詎料其暖場嘉賓沈榮竟在台上公然拿患癌、正在接受化療的女性大開極度露骨的下流黃腔。冷血失德的言論令現場觀眾極度不適並怒而在社交媒體公開炮轟，隨即引爆全城網民與病患家屬滔天怒火；而身為主辦人的Jordan Leung事後的回應更被指企圖推卸責任，令公關災難全面失控升級！

本地人氣喜劇演員Jordan Leung。（IG@69ranch）

暖場嘉賓沈榮。（IG@shen.jong）

暖場嘉賓沈榮拿患癌化療女性開黃腔

據當晚在場的觀眾痛訴，自稱「台灣出生、香港長大」的暖場嘉賓沈榮，在台上以輕佻口吻分享在交友軟件約會患癌女生的經歷。他以「不能說的好處」為噱頭，大放厥詞提及諸如「可以内射」「唔會肥」、「冇體毛」等冒犯言論，甚至極度下流地以女方「存活率低」、「很快離世不會糾纏」作為調侃性行為的理由。發文者透露，沈榮在講到最過分字眼時曾刻意停頓，在台下有零星觀眾起鬨「講嘛」後，他便順水推舟稱「是你們逼我講的」，將惡意冒犯包裝成現場效果。

暖場嘉賓沈榮拿化療女性開黃腔。（Threads截圖）

以「不能說的好處」為噱頭，大放冒犯言論。（Threads截圖）

該名網民直言整段表演令人毛骨悚然，更令其心寒的是場內竟然傳出笑聲。他憤慨質疑，若台下坐著正飽受化療折磨的病患，或是痛失至親的家屬，聽到這種毫無人性同理心的「冷血玩笑」會受到何等二次傷害，痛斥道：「脫口秀可以講禁忌、可以暗黑，但拿癌症病患開這種黃腔，已經遠遠超出Bad Joke範疇，根本是純粹的惡意！」

多場觀眾接力揭露惡劣言行

風波曝光後，多位觀看不同場次的觀眾亦紛紛現身留言接力聲討。有網民直指沈榮整段暖場內容除了拿化療病人作惡俗噱頭外，其餘篇幅近乎全在自吹自擂性能力與性器官，更肆意以極具歧視性的言語侮辱女性，包括戲謔女性為「拐瓜劣棗」、自誇「44歲約會25歲老女人」，甚至對不同地區女性品頭論足。

有網民直指沈榮整段暖場內容除了拿化療病人作惡俗噱頭外，其餘篇幅近乎全在自吹自擂性能力與性器官。（Threads截圖）

多場觀眾接力揭露惡劣言行。（Threads截圖）

Jordan Leung道歉難平息公關災難

面對持續升溫的輿論，專場主角Jordan Leung在爆料帖文下留言回應。他稱三場演出共邀來四位暖場嘉賓，業界慣例不會事前審查暖場嘉賓的講稿，強調這是基於對同行的「信任」，並指相關內容屬沈榮的個人選擇。對於以笑哭表情回應網民IG限時動態評價一事，他解釋這只是當下「haha wtf」的直覺反應，沒想到會有人公審其暖場嘉賓。

Jordan Leung在爆料帖文下留言回應。（Threads截圖）

對笑哭表情解釋這只是當下「haha wtf」的直覺反應。（Threads圖片）

Jordan Leung其後以英文道歉，稱對開場嘉賓的笑話冒犯任何人深感歉意；因其家人及好友亦曾面對癌症，見證治療對病人及家庭的生理、情緒及經濟負擔，他同意相關笑話品味欠佳，未來會更謹慎審查暖場嘉賓的表演材料。

道歉難平息公關災難。（Threads截圖）

有網民覺得Jordan Leung的解釋並不負責。（Threads截圖）

然而，這番道歉並未能平息公憤。不少曾親歷化療痛苦的女性網民憤而發聲，直言「超噁！不只是不好笑，簡直有被冒犯的感覺！」亦有網民狠批：「脫口秀是照妖鏡，不是免死金牌。」

曾親歷化療痛苦的女性網民憤而發聲。（Threads截圖）