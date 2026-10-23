江嘉敏客串《你的保安李寶安》 查Meaning Marco家宅：想大家熟啲

HOY 《你的保安 李寶安》除了五位靈魂人物李尚正、盧頌恩、麥沛東、Meaning王耀宏、Jam曾睿智外，還有不少嘉賓驚喜客串，包括蝦頭楊詩敏、女神濱崎真緒、杜小喬、還有被俊男圍繞的Kaman江嘉敏，同Marco葉振弘有一段像霧又似花嘅戀情。



江嘉敏（Kaman）。（公關提供）

獲王耀宏葉振弘兩大鮮肉包圍

Kaman雖然演戲經驗豐富，卻是演處境劇初哥，在HOY新劇《你的保安 李寶安》中，面對王耀宏（Meaning）和葉振弘（Marco），她總算是前輩，所以這天拍攝前都有和兩位小鮮肉溝通，希望大家更投入角色，她說：「我想大家熟啲，就會問一啲好深入嘅問題，會問吓你屋企點，以前經驗係點，但大家唔好誤會，我唔係想真人了解佢哋，只係想大家熟絡啲，因為同佢哋喺劇裡面嘅關係非比尋常。」

Kaman雖然演戲經驗豐富，卻是演處境劇初哥。（公關提供）

江嘉敏主動查小鮮肉「家宅」。（公關提供）

Kaman又說演戲上大家都有交流心得：「我拍劇方面可能經驗多啲，但係喺唱歌或者做節目方面，我要同佢哋傾吓偈，就可以再吸收多啲。今朝除咗講啲感情嘢，講啲工作嘢，我有同Marco傾吓唱歌可以點進步，我都有諗住出歌，哈哈講吓啫！」

Kaman向Marco請教歌藝。（公關提供）

首吐迷惘心聲

Marco之前提過只有一日戲份，怎知這天也在拍攝現場看到他，原來他加了戲，而且角色性格更與之前不同，所以他說特別好玩：「同之前『送貨勤』角色相比，係另一個狀態嘅『送貨勤』，簡單嚟講，就係有女同冇女嘅分別，有追女仔。（之前話把聲嗌到沙晒，今次呢？ ）今次好啲，拍咗半日把聲都仲健在。（咁關心把聲係因為你出新歌。 ）多謝！呢首新歌係關於離別，我唱嘅時候唔會特別開心或者唔開心，純粹會勾起以前記憶，係一個幾回味嘅過程。以前有幾開心，而家就會有幾掛住以前嘅時光，係一個咁嘅感覺。（而家開唔開心？ ）我而家適應緊，當然冇以前咁踏實，以前有公司安排一切，有人幫你打點一切，而家都有經理人照顧我，但係感覺上自己控制多啲嘢，有佢嘅好，但係都會更加迷惘。」