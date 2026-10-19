彭皓鋒直腸癌3期腫瘤縮細　黑妹讚勤力北上拍戲兼互訴心事

藝人「黑妹姐」李麗霞今日（19/10）現身樂富出席活動，期間接受《香港01》訪問，大談平日的減壓方法，並提到好友彭皓鋒的近況。

唱歌行山雙管齊下減壓 黑妹姐首曝放棄住老人院主因

談到平日如何面對壓力，黑妹姐直言唱歌是最好的宣洩途徑。她表示：「我自己減壓呢，就是用唱歌嚟減壓。因為其實有時好得意，我哋身處喺呢個環境入面，接受好多嘢。但當你解決唔到嘅時間，原來上台唱歌係最開心嘅，最開心嘅，因為忘記咗唔開心，起碼避咗先，唱咗先！」若沒有舞台，黑妹姐則選擇以運動紓緩情緒，她說：「我行山，行山可以流返汗出嚟。」

黑妹姐現身樂富分享減壓秘訣。（盧振輝攝）

提到早前曾考慮安排住老人院的計劃，黑妹姐透露已即時取消，並有了新的退休打算。她笑言：「傻啦，我自己即刻取消咗佢啦！我話我哋幾個，租人哋屋住，睇四圍環境，請個工人，跟住請個司機，咁樣玩下，一齊旅遊，可以上嚟陪你。去老人院，冇人嚟睇你㗎！靚嘅老人院好貴㗎，你知道唔知呀？所以寧願自己請工人、請司機。」

有「TVB御用惡人」之稱的資深演員彭皓鋒，於2023年7月證實患上直腸癌第三期，腫瘤曾一度擴展至約8.8厘米，近期經積極抗癌治療後已成功大幅縮細至約2.8厘米（IG:peter.pang.820)

直腸癌3期腫瘤縮細！TVB御用惡人彭皓鋒北上拍戲籌醫藥費

此外，提到好友彭皓鋒近期頻頻北上工作，黑妹姐表示對方一直十分勤力，病情亦有好轉。她透露：「佢冇停過㗎，佢好乖！佢拍電影多咗，上大陸唱歌多咗。因為香港嘅製作已經少了，冇以前咁百花齊放，咁我哋都要另謀出路。」對於彭皓鋒的健康狀況，黑妹姐欣慰地表示：「好轉呀！腫瘤都縮細咗！我哋兩個冇搞其他嘢，最緊要開心。」

黑妹姐補充道，兩人平時會互相給予正能量與支持：「正能量就係我哋大家互相支持，有咩唔開心同對方講。總之不論係朋友定屋企人，最緊要就係互相分享自己唔開心嘅嘢、開心嘅嘢，你就會好過。」雖然替對方有工作感到開心，但黑妹姐亦不忘提醒彭皓鋒要注意休息，保重身體。