陳美齡為「富豪御醫」姐夫謝德富慶生　陳氏一門四傑菁英背景公開

現年71歲的著名歌手兼教育學博士陳美齡（Agnes），婚後雖長年定居日本，但向來極具家庭觀念，不時返港與親友相聚。日前，陳美齡於社交平台上載為二姐夫慶祝大壽的溫馨合照，二家姐陳曦齡與二姐夫謝德富難得聯袂亮相。相中陳美齡與二家姐不僅五官神態猶如「餅印」般如出一轍，凍齡狀態亦驚艷網民，全家橫跨醫學、商界與演藝界的顯赫家世更再度成為外界焦點。

陳美齡在六兄弟姊妹中排第四。（IG@agneschan1）

陳美齡與二家姐。（IG@agneschan1）

兩姊妹大眼甜笑宛如雙生

合照中，壽星二姐夫面前放着生日蛋糕，現場洋溢著溫暖融洽的家庭氛圍。身為名醫的二姐夫雖已滿頭白髮，但身穿筆挺西裝，氣色紅潤、精神抖擻，顯得極具威嚴與貴氣。站在身後的陳美齡與二家姐陳曦齡則笑靨如花，兩人皆擁有一雙圓潤大眼與招牌燦爛笑容，緊緻肌膚完全看不出歲月痕跡，強大的家族凍齡基因令大批網民嘆為觀止。

除了曬出合照，陳美齡更感性地以日文發長文致謝，透露母親晚年生病期間，全賴二姐夫付出無比的心力悉心照拂：「當媽媽生病時，姐夫真的把她照顧得很好。感謝，感謝。祝你生日快樂！希望你永遠精力充沛，健康長壽。」

身為名醫的二姐夫已滿頭白髮，但精神抖擻貴氣十足。（IG@agneschan1）

陳氏一門精英輩出 橫跨頂尖醫學、商界與影藝傳奇

事實上，陳美齡所屬的陳氏家族在香港極具份量，兄弟姊妹皆在各自專業領域登峰造極。二家姐陳曦齡畢業於香港大學醫學院，是本港著名的兒科權威，其後更跨界創辦知名健康品牌「維特健靈」並擔任董事長，在醫商兩界舉足輕重；而壽星二姐夫謝德富本身則是國際心臟科頂尖專家，因長期為眾多城中富商政要診治，在業界素有「富豪御醫」美譽。

此外，陳家其餘成員亦大有來頭。大家姐陳依齡早年是邵氏知名女星，息影後轉戰幕後成為金牌製作人；幼弟陳宇齡（Abraham）為培力農本方創辦人，在中藥現代化及濃縮配方顆粒領域成就卓越，獲譽為「現代中藥領軍人物」；加上陳美齡自身身兼史丹福教育學博士與聯合國兒童基金會親善大使，全家橫跨學術、醫學、中藥商界與演藝界。