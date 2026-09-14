71歲陳美齡分享長腿美照引日媒關注　製作人考慮邀請重返電視節目

71歲香港歌手陳美齡近來因Instagram貼文再度受到關注，她經常分享生活照與影片，不時穿上短褲、迷你裙，展現纖細修長美腿，吸引粉絲留言大讚「超級可愛」、「現在還是很可愛，真的很奇蹟」、「一直都維持很好的身材」。就連日本電視圈也注意到她，傳出有製作人考慮邀請她重返電視節目。



迷你裙曬長腿 對身材有自信

據《livedoornews》報導，陳美齡1972年以《虞美人之花》在日本出道，過去曾活躍於歌唱及綜藝節目。她不僅是歌手，也因求學經歷受到關注，曾就讀上智大學、加拿大多倫多大學及美國史丹佛大學，3個兒子也都畢業於史丹佛大學。她過去也曾登上《TVBS看板人物》，分享自己的人生經歷。

陳美齡經常分享纖細修長美腿，就連日本電視圈也注意到她，傳出有製作人考慮邀請她重返電視節目。（IG@agneschan1）

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對於陳美齡近來頻繁在Instagram分享美腿照片，一名電視圈人士表示，她似乎對自己的身材很有自信，過去就經常發布類似照片，近期則因登上網路新聞而受到更多關注。

歌聲依舊 日電視圈喊「奇蹟的71歲」

該名電視圈人士指出，陳美齡偶爾仍會出演歌唱節目，歌聲並沒有太大變化，因此在電視圈人士之間被稱為「奇蹟的71歲」。

由於社群媒體上的照片近期頻頻成為網路新聞，也有製作人開始考慮邀請她重返電視節目。電視圈人士表示，陳美齡過去經常出演綜藝節目，也很了解搞笑節目，個性開朗親切、談話能力佳，甚至擅長外景，被認為是適合上節目的藝人。

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