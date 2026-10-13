71歲陳美齡赴美為兩子慶生　罕曬溫馨全家福幼子眉目宛如「餅印」

撰文：亞瑟
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現年71歲的昔日當紅玉女歌手兼教育學博士陳美齡（Agnes），日前專程遠赴美國，為踏入40歲的大仔金子和平及滿30歲的幼子金子協平預祝生日（陳美齡育有三子：和平、昇平、協平）。向來對家庭生活保持低調的她，罕有在社交平台分享聚會合照，除曝光兩名兒子的近貌外，甚少在鏡頭前露面的大新抱亦難得同框，隨即引發網民熱烈討論。

陳美齡現年71歲保養得宜。。（盧振輝攝）
親製兩款蛋糕獲孫女捧場。（FB@陳美齡細語）

71歲陳美齡凍齡狀態驚艷網民

照片中的陳美齡保養得宜，標誌性的齊瀏海與微捲長髮配搭白皙緊緻的肌膚，依舊散發昔日玉女掌門人的溫婉甜美氣質。作為稱職的模範慈母，她特意親手烘焙了士多啤梨朱古力蛋糕與甘筍蛋糕親手帶到餐廳。真材實料的愛心甜品獲得全場一致讚好，大仔的女兒更吃到停不下來，讓陳美齡感性直言所有的辛苦付出完全沒有白費。

親手自製蛋糕。（FB@陳美齡細語）

幼子眉清目秀宛如「餅印」

兩兄弟在相片中展現截然不同的個人氣場。40歲的長子金子和平蓄鬍鬚、戴粗框眼鏡，外型幹練成熟，散發矽谷科技企業家的氣質。身旁的美籍台灣太太莊文若身穿白色毛衣展露甜美笑容，氣質知性溫柔。剛踏入30歲的幼子協平則顯得文質彬彬、五官清秀，其神態與笑容與陳美齡宛如「餅印」一般，被網民大讚完美承傳母親的優良基因。

知性新抱罕有露面。（FB@陳美齡細語）
幼子金子協平眉清目秀（FB@陳美齡細語）
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