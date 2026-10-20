三代同糖｜安德尊爆笑演繹東張老千案　林沚羿神還原高海寧名場面

《東張西望》8月下旬報道的「霸道總管戀上保安阿姨」個案引起極大迴響，除因為真實情節比劇本更荒謬，更因「東張女神」梁敏巧形容當事人郭總的「鮮艷打扮」似足安德尊引爆熱話。為了更緊貼時事、引發觀眾共鳴。無綫處境劇《愛．回家之三代同糖》今晚（20 日）將惡搞這個城中話題，推出「假富婆大戰真老千」，更誠邀「事件相關人物」安德尊客串飾演「真老千」，「抽水劇情」極爆笑之餘，安德尊的浮誇打扮及喜感演繹，亦定必引爆熱話。

林沚羿發現阮兒在辦公室偷泣，得知對方遇上情場騙子。 （公關提供）

安德尊爆笑還原騙案重要情節

今集劇情講述Ada（阮兒飾）誤墮「網上情緣騙局」，慘被谷總（安德尊飾）騙走最珍貴的家傳玉墜！同一時間，碧池（林沚羿飾）亦碰上感情騙子，同是天涯淪落人的二人借酒澆愁，碧池醉酒期間答應為Ada奪回玉墜。碧池假扮「富婆」接近谷總，一場鬥智鬥力又爆笑的「追討玉墜大行動」一觸即發。而今晚必睇場口，絕對是碧池與谷總齊齊遭到「慌張西望」圍攻，以及碧池被「Hea 爆打格」的爆笑情節；劇組還將真實個案中的道具「一燒就黑的假金」及「百萬假銀紙」統統搬上《三代同糖》，惡搞指數滿Fun！

安德尊扮有錢扮得戚個樣真係笑死。 （公關提供）

安德尊多套西裝演活老千

今集MVP絕對是安德尊（大王），雖然只是客串，但仍十分認真地先後換上多套鮮艷奪目的「登台西裝」，粉紅、紫色、紅色、紅白格仔「餐枱」恤衫應有盡有，竭盡所能還原現實郭總造型。郭總其中一套浮誇黃色西裝，大王更「升級變裝」，以已故武打巨星李小龍《死亡遊戲》經典黃色戰衣造型做Gym，齋睇都夠晒Sharp醒。更經典是，「大王」將半裸上身，與阮兒肉帛相見，敬請期待。

大王啲 Look 好百變，呢單嘢仲唔係「百變大王」？！ （公關提供）

大王啲 Look 好百變，呢單嘢仲唔係「百變大王」？！ （公關提供）

大王啲 Look 好百變，呢單嘢仲唔係「百變大王」？！ （公關提供）

林沚羿神還原高海寧《新聞女王》經典場面

至於飾演貪慕虛榮「八卦 OL」的林沚羿（Venus），搞笑演出同樣值得關注。首先，她會神還原「東張女神」梁敏巧事件中爆笑金句：「咪成個安德尊咁嘅樣？哈哈哈……」，再加上阮兒搭嗲的：「佢邊有大王咁靚仔呀」，包保笑爆肚皮。另外，Venus又會神還原《新聞女王》許詩晴（高海寧飾）的經典拉拉鏈動作，色誘「谷總」中計。

大王健身時被林沚羿「放電」，最搞笑係Venus惡搞《新聞女王》經典場口。 （公關提供）

大王健身時被林沚羿「放電」，最搞笑係Venus惡搞《新聞女王》經典場口。 （公關提供）

大王健身時被林沚羿「放電」，最搞笑係Venus惡搞《新聞女王》經典場口。 （公關提供）

大王健身時被林沚羿「放電」，最搞笑係Venus惡搞《新聞女王》經典場口。 （公關提供）

安德尊大讚林沚羿幹勁十足

談到今集造型，大王坦言爆料指原本由梁敏巧飾演《慌張西望》主持，可惜最終「緣慳一面」。他又讚Venus幹勁活力十足：「Venus點算係新人，直情係國際明星，喜感十足。」Venus則指十分榮幸能與「大王」合作，並讚對方是一位經驗豐富的前輩：「同佢合作真係好easygoing，佢一到場就好熟劇本，用佢嘅energy帶住成件事，自然畀咗好多 energy我去提升，令我可以好放膽去放大嚟演。」

呢場戲加咗《慌張西望》直擊情況亦好盞鬼。（公關提供）