三代同糖｜吳若希被流放「吳旺達」　傳被飛出劇組無歸期

無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》近期屢生是非風波，劇中飾演女主角「唐萬里」的吳若希，頻傳面臨遭劇組雪藏的危機。而最新一集的《三代同糖》中，管理層要求萬里（吳若希 飾）即日交接工作並啟程離港，前往非洲國家「吳旺達」接管當地業務。



吳若希頻傳因得罪高層而遭無綫雪藏。（IG@jinnyng）

吳若希發配邊疆恐步入淡出命運

最新一集劇情迎來極具戲劇性的震撼大反轉，劇中身為公關公司女強人的萬里，原以為工作表現獲老闆高層肯定並順利晉升為副總裁，迎來職業生涯新高峰，豈料背後卻是一場職場「明升暗降」的殘酷人事清理手段。高層藉由晉升作為掩飾，直接將萬里徹底剔除出核心決策圈，並下令她即日啟程遠赴遙遠且充滿未知變數的神秘非洲國家「吳旺達」履新，令她瞬間由權力核心跌入流放邊疆的險境。

吳若希被派往神秘非洲國家「吳旺達」。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

吳若希離開前向車婉婉交代。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

離別之際女兒唐芯（李茵彤 飾）則緊緊抱住萬里，哽咽哀求「我想你管著我，不要走」。吳若希含淚將這個家託付給母親唐曹嘉冰（車婉婉 飾），唐曹嘉冰深情擁抱並心疼打氣：「放心，你要照顧好自己！」隨後唐芯也相擁加入，三人從離別的淚水轉為破涕為笑的貼心對話，將「三代同堂」緊密相連的深厚家情展現得溫暖又催淚。

「三代同堂」催淚相擁。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

「三代同堂」催淚相擁。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

車婉婉爆喊送別吳若希

近日有傳吳若希（Jinny）因演技被指浮誇，加上疑似點讚網民建議HOY處境劇《你的保安李寶安》改於晚上8時對撼《三代同糖》的帖文，而觸怒高層導致其角色於第50集後「被消失」。雖然吳若希及後澄清暫別劇組純粹因家事繁多需要請假休息，但外界依然議論紛紛。儘管面臨演員變動，但《三代同糖》竟反高潮成為今年台慶劇之一，劇組更宣布有多位《開心速遞》演員「回家」助陣。

吳若希的演技一直是網民的熱議焦點之一。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

對於吳若希「被離開」的傳聞，同劇演員車婉婉表示自己也是收到通告才發現沒有對方的名字，並不清楚其請假細節。她笑言如今家庭場口的重任全落在她與李茵彤身上，但幸好有新角色加入，令拍攝氣氛依然熱鬧。至於點讚風波，車婉婉直言只從報紙得知，為免對方難受或自己被高層責備而不敢多問。

車婉婉直言當日拍攝吳若希送別戲時，忍不住爆喊。（葉志明 攝）

車婉婉直言劇集成為台慶劇與否，大家都是很認真去演好。（葉志明 攝）

隨著萬里被調派至吳旺達，外界再度將焦點轉移至吳若希在劇組的實際去留問題。雖然吳若希日前接受訪問時曾親自澄清自己僅是向公司「請大假」，但今次編劇安排其角色被遠遠發配至吳旺達，情節安排極具淡出劇集的意味，令不少追劇觀眾擔憂身為家庭靈魂人物的唐萬里，或將面臨長時期甚至徹底從劇集中消失的風險。

《三代同糖》要變成《婆孫走糖》？（網上截圖）

網民聯想《開心速遞》金城安

萬里被發配邊疆吳旺達的劇情一出，隨即在各大社交網絡及討論區掀起洗版式熱話。不少眼利觀眾立刻聯想到《愛·回家之開心速遞》中，由周嘉洛飾演的人氣角色「金城安（安仔）」當年亦因暫別劇組而被安排遠赴非洲吳旺達擔任領事官員，網民紛紛將兩代處境劇的經典橋段巧妙聯繫，搞笑留言：「吳若希去吳旺達係咪搵金城安？」