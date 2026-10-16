三代同糖｜「賈名媛」邱芷微驚喜現身與車婉婉「激鬥」：有備而戰

憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「賈名媛」一角深獲觀眾喜愛的邱芷微（Chelffy），日前驚喜現身劇集《愛·回家之三代同糖》。她在劇中飾演囂張的榜首歌手「Momo」，並向車婉婉飾演的角色使出陰招、針鋒相對，極具火花的對手戲隨即引發觀眾熱議。

「賈名媛」邱芷微。(圖片受訪者提供)

接受《香港01》訪問時，被問及角色是否量身打造，Chelffy謙虛表示接到劇組邀請時非常驚喜，坦言自己特別抱着當年參加《中年好聲音》的心情再戰劇中的歌唱選秀舞台：「非常感恩公司及劇組再次俾機會我與《愛·回家》粉絲聯繫！好多回憶返晒嚟！最開心是可以做回歌手！在劇中又唱又跳，角色的確有點像自己的經歷，但劇情本身是以這類歌唱比賽作為藍本，我相信純粹巧合！」

昔日曾參與第一季賽事的Chelffy，被問到當年比賽是否有參賽者做出陰招行為時，她笑着表示：「當年個個都那麼熱血追夢，所以大家都互相尊重、友誼第一。到現在大家都有聯繫，亦會互相支持對方的活動及聚會。」

談及首次與車婉婉合作，Chelffy透露過程既驚喜又順利：「婉婉的主持形象令我太深刻，但溝通真的很重要，始終我第一次接觸這個新劇組，所有人事物都需要重新認識。幸好所有事情都配合得好順利，與她『互片』的時候，她都給了我很多意見，令我更放膽演出。」

「賈名媛」邱芷微驚喜現身與車婉婉「激鬥」。(圖片受訪者提供)

對於再度挑戰駕輕就熟的「雙面人」角色，會否擔心觀眾將新角色「Momo」與「賈名媛」混為一談，Chelffy透露事前特別與劇組溝通，尋求演繹上的突破：「上次飾演有錢人，我會從任何角度都是『有錢大晒』的那種氣焰出發，為所欲為；但今次只是一個貼地的歌手，反而是一個有目的地爭取機會的心機女，好『綠茶婊』都得！所以演繹方式有不同的力度及語氣。」

劇集播出後，Chelffy收到不少網民的反饋，當中有讚賞亦有指角色缺乏突破。對此 Chelffy 抱持感恩與開放態度：「個個見到我都會即刻聯想起『賈名媛』，先入為主了。昨日劇集出街後收到好多寶貴意見，有人話角色冇突破、力度唔夠，這些反饋反而讓我更有動力鑽研新角色的演繹方法，繼續進步！」