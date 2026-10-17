三代同糖｜吳若希被流放喊住離家　對白引人聯想：嘢係唔可以亂講

無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》自開播以來是非不斷，領銜主演的吳若希因演出風格被批評浮誇而承受輿論壓力，早前更疑因「手滑」點讚對台HOY TV新劇對撼帖文徹底觸怒無綫高層，隨後以體力不支及處理家事為由請大假暫別劇組。在昨晚（16日）播出的第49集中，吳若希飾演的「唐萬里」終於迎來「喊住離家」的暫別戲碼。



吳若希被派往神秘非洲國家「吳旺達」。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

吳若希、李茵彤、車婉婉催淚相擁。（《愛·回家之三代同糖》截圖）

劇中對白疑影射失言

昨晚（10月16日）劇情講述「楊光」（侯雋熙 飾）不慎得罪「Lilian」（吳沚默 飾），唐萬里（吳若希 飾）雖然竭力成功拆彈化解危機，但老闆「高冠一」（容天佑 飾）表面上以擢升她為副總裁為名，實質卻施展職場手段將她「明升暗降」，直接發配邊疆至非洲神秘國家吳旺達。劇中安排的對白更是引人聯想，包括「有啲嘢睇穿又不能說穿」、「呢個世界又冇話冇咗邊個唔得」，以及「呢件事就係畀個教訓妳，嘢係唔可以亂講」等，引來大批眼利觀眾熱烈討論，質疑編劇藉台詞「句句有骨」。

劇中對白句句有骨惹聯想。（《愛·回家之三代同糖》截圖）

劇中對白句句有骨惹聯想。（《愛·回家之三代同糖》截圖）

網民抱不平：少咗個糖不如腰斬

在劇末的離別重頭戲中，飾演女兒「唐芯」的李茵彤緊抱吳若希哽咽哀求挽留，吳若希亦雙眼含淚將家庭重擔託付給母親「唐曹嘉冰」（車婉婉 飾）：「我唔喺度嘅時候，呢頭家交畀你喇，辛苦晒你。」車婉婉則送上深情擁抱並心疼打氣：「放心，你要好好照顧自己！」

吳若希離開前向車婉婉交代。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

這段真情流露的離別場面播出後，意外令網絡輿論風向大逆轉，不少網民轉為同情吳若希的處境，紛紛留言抱不平：「其實吳若希真係好慘，講真一套劇唔好睇唔係佢一個人的錯」、「明明套劇叫《三代同糖》，講三個唔同年紀嘅女人，走咗一個仲叫咩三代同糖？」更有觀眾直言若失去核心角色，劇集架構已名存實亡：「不如就呢度大結局」、「直接cut咗算啦」。

走咗一個女主角，咁仲係叫《三代同糖》嘛？（網上截圖）

收視率差只是一個人的過錯嗎？（網上截圖）