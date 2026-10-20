52歲劉愷威走出情變大方認愛黎紀君　父親劉丹笑讚「盼咗好耐」

現年52歲的劉愷威今年4月與內地女星李曉峰結束戀情後，感情生活迅速迎來新篇章。《東周刊》爆出他與現年32歲的「第四代邦民女」黎紀君（Christy）甜蜜約會，令這段年齡相距20載的戀情正式曝光。兩位當事人今日（20日）毫不避忌大方認愛，透露雙方因熱愛新興運動匹克球（Pickleball）與網球而結緣，志趣相投。

劉愷威與黎紀君近來經常一起打波。（IG@christylaiii）

劉愷威前妻為內地頂流女星楊冪。(微博圖片)

劉愷威在2022年曾高調認愛內地女星李曉峰，這段戀情已於今年4月悄然告終，其父劉丹於2026年6月出席活動時亦證實劉愷威回復單身狀態。（微博@李曉峰cherry）

劉丹聞訊笑逐顏開盼早日見新抱

兒子的感情迎來曙光，最開心的莫過於父親劉丹（丹爺）。丹爺今日接受《星島頭條》電話訪問時，得悉劉愷威公開認愛，語調中充滿笑意與欣慰，爽快直言：「都應該要啦！」更坦承為兒子的終身大事「盼咗好耐」。被問及是否已與黎紀君見過面或聽過兒子提起，丹爺透露目前尚未正式會面，但連聲表示「想㗎，都好啦」，十分期待兒子早日帶女友回家拜訪。在處境劇《愛·回家之開心速遞》暫時退下拍攝火線的丹爺，目前生活相當愜意。他透露新一輯未有參與演出，正好趁機調整步調休息並接洽其他工作，平日則專心陪伴兒子與愛孫「小糯米」共聚天倫。

丹爺透露「盼咗好耐」。（資料圖片）

丹爺與劉愷威曾在《真情》父子檔上陣。（《真情》截圖）

劉愷威網球場擦出愛火：大家都是簡單的人

談及相戀契機，劉愷威受訪時滿載喜悅，透露兩人是在網球場上切磋球技而相識。由於彼此皆熱愛運動，相處起來自在舒服且話題不斷，他更以一句「我們都是簡單的人」總結彼此的相處模式，足見兩人追求純粹、低調的感情生活。模特兒出身的黎紀君當年憑藉「第四代邦民女」廣告甜美入屋，近年更積極開創個人烘焙品牌兼顧幕前演出，外型亮麗健康，如今與重拾戀愛節奏的劉愷威走在一起，迅速收穫外界高度關注。