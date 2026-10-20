劉愷威新女友黎紀君越大越靚　舊照流出被指女大十八變

52歲劉愷威與32歲「第四代邦民女」黎紀君（Christy）的「父女戀」曝光後，女方的感情時間線隨即成為大眾焦點。黎紀君今年7月突發宣布與相戀6年的外籍男友分手；當時她曾極力強調雙方對感情「忠誠」，間接否認涉第三者。豈料分手後她便極速對劉愷威一見鍾情並陷入熱戀，至今已秘戀兩個月。由於新戀情幾乎是「無縫接軌」，難免引發外界揣測她是否因結識了劉愷威而移情別戀。



黎紀君與劉愷威被爆出新戀情。（IG@christylaiii；微博@披荊斬棘）

劉愷威疑與黎紀君因匹克球（Pickleball）運動而擦出愛火。（IG@christylaiii）

曾與楊政龍「三年三分三合」

外型甜美討好的黎紀君身邊向來不乏狂蜂浪蝶，過往的情史亦相當猛料。她早年曾被傳媒拍到與周秀娜前男友陳偉成（Avis）於中環夜蒲十指緊扣；其後又與「男神」王宗堯高調相戀，惟戀情僅維持半年便告吹。與王宗堯分手後，她火速搭上英皇集團主席楊受成之子楊政龍（Alex），兩人經歷過充滿戲劇性的「三年三分三合」，最終仍以分手收場。縱觀其精彩情史，可見黎紀君一直偏愛成熟穩重或具備經濟實力的男士，與今次傾心於人生閱歷豐富的劉愷威之擇偶條件不謀而合。

黎紀君和王宗堯戀情僅維持半年便告吹。（黃國立攝）

黎紀君今年7月宣佈與外籍男友分手（IG@christylaiii）

顏值超高獲封「邦民女」

雖然緋聞多多，但黎紀君其實是圈中出名的「美貌與智慧並重」，她小學及中學均就讀於傳統名校聖保祿學校，其後順利考入香港理工大學修讀管理系，絕對是有腦學霸。在大學入學前，她曾在服裝品牌A&F任職，因擁有超高顏值而在街頭被星探發掘入行，其後憑藉拍攝邦民日本財務廣告一炮而紅，接棒成為「第四代邦民女」。黎紀君近年顏值越嚟越靚，不時擔任活動主持、客串拍戲，更積極經營KOL成為各大品牌的寵兒。

黎紀君美貌與智慧並重。（IG@christylaiii）

黎紀君更由主持跨界踏入大銀幕出演《夜王》。（IG@christylaiii）

美貌「進化」惹質疑

伴隨戀情曝光，黎紀君的樣貌變化亦再次引起網民討論，去年她為美容產品拍攝廣告硬照時，穿上藍色露肩上衣配長直髮，卻因妝容略顯成熟及拍攝角度問題，被網民狠批「好似變咗另一個人咁」、「呢輯相似40歲」。

黎紀君樣貌被指大變樣。（網上截圖）

事實上，黎紀君過去已多次捲入「變樣」疑雲，更有網民翻出其舊照作對比，質疑其美貌不斷「進化」。不過亦有粉絲出面為她平反，指出外貌變化純粹是因為曾經「箍牙」改變了臉型輪廓，力撐她五官底子依舊，留言反擊：「除咗啲牙，唔似樣咩？整邊度？」