52歲劉愷威爆「父女戀」暗撻32歲黎紀君　車廂內纏綿直落香閨過夜

現年52歲的劉愷威自2018年與內地女星楊冪離婚後，感情動向一直備受關注。他早前曾高調認愛內地女星李曉峰，惟這段戀情已於今年4月悄然告終。然而，重返單身的劉愷威近日已火速覓得新歡，《東周刊》爆出其與年輕20歲、現年32歲的「第四代邦民女」黎紀君（Christy）秘密撻着。據悉，兩人因熱愛新興運動匹克球（Pickleball）而結緣，雙方一拍即合，至今秘戀約兩個月。



李曉峰同劉愷威戀情已於今年4月悄然告終。（微博@李曉峰cherry）

重回單身的劉愷威近日被爆出新戀情。（微博@披荊斬棘）

劉愷威黎紀君車廂內親暱纏綿

最新一期《東周刊》報道指，上周五（10月16日）上午直擊兩人於九龍灣甜蜜拍拖。當日劉愷威身穿深藍色Polo恤，黎紀君則以性感藍色貼身運動裝配白色短裙示人。兩人打完波後全程十指緊扣，劉愷威更盡顯風度主動幫女友孭袋，並不時咬耳仔逗得女方冧笑。兩人隨後步行至平民連鎖米線店搵食，席間毫不介意明星身份，頭貼頭研究餐牌，甚至「一碗米線兩份食」，劉愷威更溫柔為女方夾餸，甜蜜指數爆燈。餐後兩人登上男方座駕，在車廂內溫馨纏綿，黎紀君更主動輕撫劉愷威下巴；隨後座駕直駛女方位於西半山的香閨，整夜未見離開。

劉愷威最近暗撻比自己年輕20歲的黎紀君（Christy）。（微博＠劉愷威）

現年32歲的黎紀君（Christy）被稱為「第四代邦民女」。（IG@christylaiii）

黎紀君斬斷6年情火速換畫

模特兒出身的黎紀君情史同樣備受關注，她過往曾與圈外外籍男友拍拖6年，惟今年7月在毫無預警下突然宣布分手。回復單身僅短短一個月，她便在一場運動聚會中對劉愷威一見鍾情，火速重墮愛河。這段戀情在兩人好友圈中早已是公開的秘密，而黎紀君早前更按捺不住洩露愛意。在10月13日劉愷威52歲生日當天，黎紀君於Instagram限時動態上載狗狗在櫻花樹下跳舞的圖片，並高調寫下：「1013 will now always be a special date（10月13日現在將永遠是一個特別的日子）」，藉男方生日隔空示愛並宣示主權。

劉愷威疑與黎紀君因匹克球（Pickleball）運動而擦出愛火。（IG@christylaiii）

10月13日黎紀君於限時動態上載圖片隔空示愛。（IG@christylaiii）

據知情人士透露，向來不乏追求者的黎紀君對劉愷威可謂迷戀至極。儘管雙方年齡相差足足20年，但在熱愛運動的共同興趣下完全零代溝。黎紀君大讚男方為人成熟穩重、懂得照顧另一半，給予她極大安全感。現時女方已被劉愷威迷得神魂顛倒，更向身邊閨密透露已認定對方是一生中最好的男人。

劉愷威與黎紀君近來經常一起打波。（IG@christylaiii）