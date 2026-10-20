梅根復出《紳士追殺令》談判告吹！友人控借名宣傳　劇組強硬反擊

英國哈里王子（Prince Harry）妻子梅根（Meghan Markle）復出拍劇卻演變成各執一詞羅生門。日前有傳梅根擬參演Netflix熱門劇集《紳士追殺令》（The Gentlemen）第三季，惟談判據報已告吹；梅根友人隨後反控，劇組實質是借其洽談第三季的風聲，為剛於9月上線的第二季炒作宣傳。劇組知情人士則透過《泰晤士報》（The Times）強硬反擊，強調「這部劇不需要靠話題選角」，雙方均未發出正式官方聲明。



英國哈里王子（Prince Harry）妻子梅根（Meghan Markle）復出拍劇卻演變成各執一詞羅生門。（Reuters）

日前有傳梅根擬參演Netflix熱門劇集《紳士追殺令》（The Gentlemen）第三季，惟談判據報已告吹。（Reuters）

談判告吹 友人控訴劇組借名宣傳

梅根憑美劇《金裝律師》（Suits）Rachel Zane一角成名，2018年嫁入王室後淡出幕前。今年8月21日，娛樂媒體Deadline率先披露她曾就《紳士追殺令》角色與劇組接觸，但隨後傳出談判破裂。

梅根憑美劇《金裝律師》（Suits）Rachel Zane一角成名。（《金裝律師》劇照）

梅根2018年嫁入王室後淡出幕前。（《金裝律師》劇照）

梅根友人向《每日電訊報》表示，梅根遭到劇組利用：「劇組知道新一季需要關注度，於是借用梅根的名氣來炒作。」對此，劇組知情人士向《泰晤士報》澄清，選角完全基於角色契合度，絕非依賴明星效應。男主角希奧·占士（Theo James，又譯：西奧·詹姆斯）受訪時亦淡化傳聞，隨後直言傳聞「大抵只是炒作（hot air）」、對英國通訊社稱「虛假（spurious）」。Netflix英國劇集主管Manda Levin在愛丁堡電視節僅回應「一切皆有可能（All bets are off）」。

梅根友人向《每日電訊報》表示，梅根的名義遭到《紳士追殺令》劇組利用。（IG@meghan）

《紳士追殺令》劇組知情人士向The Times澄清，選角完全基於角色契合度，絕非依賴明星效應。（《紳士追殺令》宣傳海報）

Netflix高層換血 哈梅合作前景添變數

這場羅生門發生於 Netflix 高層動盪之際。官方本月中宣布，任職近十年的首席內容官（CCO）貝拉·巴賈利亞（Bela Bajaria）離任，前迪士尼及霍士（Fox）高管 Peter Rice 將於 10 月 26 日接任；較早前 Netflix 剛宣布裁減約 1,000 人（約 6%）。

Netflix官方於本月中宣布，任職近十年的首席內容官Bela Bajaria離任。（IG@meghan）

較早前Netflix剛宣布裁減約一千人（約6%）。（IG@meghan）

GB News引述Netflix顧問表示，Bajaria一直是哈里與梅根「最大的支持者」；該報另引消息稱，Rice的任務是「尋找下一個《怪奇物語》（Stranger Things）或《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），而不是與王室相關的虛榮項目（vanity project）」。哈里與梅根於2020年簽訂的5年合約（據報價值約7,400萬英鎊，折合約7.4億港元）已於2025年屆滿且未獲正式續約，改為簽訂「優先合作」（first-look）協議，雙方合作顯然面臨重新洗牌。

哈里與梅根於2020年簽訂的5年合約（據報價值約7,400萬英鎊，折合約7.4億港元）已於2025年屆滿。（Reuters）

據悉哈里與梅根未獲Netflix續約，改為簽訂「優先合作」（first-look）協議，雙方合作顯然面臨重新洗牌。（Reuters）

網民質疑互相炒作

消息傳出後網絡討論熱烈，網民反應兩極。有網民直言：「我一早聽聞就說這是公關騷。沒有哪個頭腦清醒的人會請梅根，她只會令自己貶值，淪為笑柄。」亦有人質疑梅根陣營：「我們都知道是誰不斷放出這類無聊消息，只是為了保持關注度。」Instagram上亦有支持者鼓勵：「Good on Meghan（為梅根高興）。」

我一早聽聞就說這是公關騷。沒有哪個頭腦清醒的人會請梅根，她只會令自己貶值，淪為笑柄。 網民留言

英國哈里王子（Prince Harry）妻子梅根（Meghan Markle）復出拍劇卻演變成各執一詞羅生門。（IG@meghan）

據悉哈里與梅根未獲Netflix續約，改為簽訂「優先合作」（first-look）協議，雙方合作顯然面臨重新洗牌。（IG@meghan）

梅根憑美劇《金裝律師》（Suits）Rachel Zane一角成名。（Reuters）