《琅琊榜》「靖王」王凱久未露面近況曝光　坦言曾因網暴想退圈

44歲中國內地男星王凱當年憑藉《琅琊榜》中的「靖王」蕭景琰一角爆紅，然而近2年他卻鮮少公開露面、幾乎沒有新作品，外界好奇他為何淡出演藝圈。



王凱近日登上訪談節目《陳魯豫·慢談》，首度回應這段時間的工作狀態，坦言並非沒戲拍，而是面對影視環境改變，他不願為了曝光勉強接戲，更直言：

把時間花在休息上，比花在毫無意義的工作上更有用。

王凱當年憑藉《琅琊榜》中的「靖王」角色爆紅。（《琅琊榜》劇照）

王凱出演《琅琊榜》「靖王」走紅後鮮露面，近況曝光：

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王凱分析，近年傳統長劇的投資與製作機會減少，不少資金轉向短劇市場，導致優質劇本與角色難尋。面對大量題材相似、設定重複的劇本，他選擇放慢腳步，不想只是為了賺錢或維持曝光率而一再複製過去的角色。對於外界催促他拍戲，他也坦言希望能愛惜羽毛，比起收入，更在意作品是否值得演出。

事實上，王凱過去曾面臨嚴重的健康與心理危機。他透露，2017年因肺部發現結節接受手術，休養期間讓他重新思考生活與事業的平衡，體會到適度休息並不代表失去一切；2018年他又遭遇網路謠言與惡意攻擊，當時一度心灰意冷，甚至萌生退出演藝圈的念頭，後來才逐漸將注意力重新放回表演本身。

談到演藝生涯的成績，王凱坦言至今尚未拿下重要獎項，對於曾經入圍卻未獲獎，內心難免失落但並不遺憾。他認為許多前輩也是到了更成熟的年紀才獲得肯定，自己仍有時間累積實力，並秉持「向下紥根，向上生長」的信念繼續打磨演技。

如今王凱已將重心放回作品，接演新劇《交鋒》飾演國安幹警馬憩，嘗試跳脫過去熟悉的精英形象。從曾因健康停下腳步，到如今面對市場變化選擇寧缺毋濫，王凱不再急著用作品數量證明自己，而是等待真正適合的角色，再以最佳狀態回到觀眾面前。

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