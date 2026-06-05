《步步驚心》九阿哥韓棟哭訴沒戲拍　月揹2萬房貸靠短劇直播維生

45歲中國大陸男星韓棟曾憑《步步驚心》中九阿哥一角爆紅，此後也成為許多陸劇中的熟面孔。近日，他在直播中被問及「為何不拍戲了」時，一度情緒激動落淚，坦言近年來陷入無長劇可拍的困境。相關話題「韓棟直播哭訴沒戲拍」，星期四（6月4日）迅速登上微博熱搜榜。



韓棟在直播中面對粉絲提問時直言，目前已沒有長劇的工作邀約，只能靠短劇和直播勉強維持生計。

韓棟曾飾演《步步驚心》九阿哥，如今無長劇邀約，只能靠微短劇和直播維持生計。（微博圖片）

韓棟直播哭訴無長劇工作邀約，曾因出演《步步驚心》九阿哥走紅：

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但他表示，直播被限流導致無法有效運營，流量也不理想，甚至一度自暴自棄說「退出抖音吧」。他還透露，現在每月揹負着2萬多元人民幣的房貸壓力，講到激動處一度悲從中來，摘下眼鏡擦拭眼淚。

事實上，韓棟並非表演科班出身，他於2005年從大企業辭職，北漂追逐演藝夢想，憑藉《封神榜》中的楊戩一角嶄露頭角，並在2011年因《步步驚心》中的九阿哥角色獲得廣泛關注。

此後，他在《鹿鼎記》《錦衣之下》等多部影視劇中塑造了眾多經典角色，尤其以演繹複雜反派而聞名，被譽為「橫店一哥」和「橫店拼命三郎」。然而，在2025年後，隨着影視行業進入寒冬，資本逐漸傾向於選擇流量明星，導致韓棟的長劇邀約幾乎歸零，甚至連配角的機會都難以爭取。

面對職業生涯的斷崖式下滑，韓棟嘗試轉型至直播帶貨和拍攝豎屏短劇，但收入仍不足以支撐生活開銷。他在直播中坦言，雖然每天拍攝二三十場短劇，但酬勞微薄，口碑也不甚理想，新劇《鬢邊有朵梔子肥》在平台評分甚至跌至3分以下。

澄清「開玩笑的一段互動」

不過，韓棟於4日下午1時多在微博發文，對於上熱搜的話題作出澄清。他寫道：「雖然很久不曾擁有熱搜了，乍一看挺激動，細一看天塌了」。他接着表示，社媒上流傳的視頻只是他與直播間朋友開玩笑的一段互動，

沒看全程直播，不知道的朋友們：別真信！！！沒哭！！！不會唱歌跳舞表演個「表演」！！！

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】