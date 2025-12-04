胡歌證實老婆黃曦寧生第二胎　為愛女添弟弟　受訪自稱不是好爸爸

胡歌在2023年低調與助理黃曦寧結婚，並迎來女兒「小茉莉」。今年4月外界盛傳兩人再度有喜，他們曾被目擊一同前往九華山還願，黃曦寧明顯略帶孕態。近日，胡歌在接受專訪時首度親口證實已成為「二寶爸」，而且二胎是兒子，凑成一個「好」字。不過他坦言，自認並不是稱職的爸爸，尤其對兒子容易失去耐心。



今年10月，大陸八卦媒體拍到胡歌與妻子現身上海，疑似前往查看孩子的學區房。胡歌全程打扮樸素、戴著墨鏡，但仍掩不住明星風采；黃曦寧則穿著淡藍連身裙，身形被衣著巧妙遮掩。據悉他們看的是位於上海黃浦濱江核心區的高端住宅，總價動輒上億人民幣。

胡歌（後排右二）同老婆黃䂀寧（後排右一）合照。（劉松仁微博圖片）

綜合陸媒報導，胡歌近期接受魯豫、田朴珺等人的節目專訪時，多次提到家庭。他謙虛表示自己稱不上好丈夫、好父親。談及如何在事業與家庭之間取得平衡，他直言：

我做得很差，幾乎沒平衡過。

大部分時間都在拍戲，錯過了孩子的許多成長瞬間。

關於二胎話題，胡歌也大方承認：

我似乎對女兒更包容，對兒子耐心比較少。

他笑說自己是「女兒控」，但面對兒子時則不自覺成了嚴父。為了成為孩子的榜樣，他開始更加注意自己的言行，「努力讓自己變成更好的人」。

他分享某天早上準備出門工作時，太太希望女兒親他一下為他打氣，但小茉莉拒絕了。那一刻讓他十分心酸，因為他明白女兒不是鬧脾氣，而是不願爸爸離開，讓他深刻意識到自己陪伴得太少。

胡歌也提到，孩子的教育大多仰賴太太，他因工作繁忙無法常常「講道理」，只希望能用自己的言行影響孩子。當他意識到女兒渴望陪伴後，有時會帶著孩子一同進劇組，讓她認識他的工作，也能多些相處時間。不過胡歌也回憶，有次還帶女兒前往高海拔地區，如今回想起來讓他自覺相當不妥，坦承當時欠缺考量與慎重。

