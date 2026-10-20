璀璨之城｜張智霖迫妻「陪瞓」換利益　高海寧抱王綺琴缺堤痛哭

《璀璨之城》昨晚（19日）第六集劇情相當緊湊，既有令人心寒兼緊張刺激的權鬥，亦有令人心痛／感動的場口。昨晚焦點劇情講述，孝君（吳卓羲飾）順利當選主席後， 與哥哥（張智霖飾）表面和平，但其實演變成更激烈的明爭暗鬥。LKS集團新任首席區域總監莊臣（古天祥飾）評估尚利鋒營運狀況時處處留難，孝賢出面周旋，對方竟提出想與孝賢太太Alice（高海寧 飾）睡一夜作為交換條件……



當知道張智霖要推自己去陪瞓，高Ling既憤怒又震驚。（官方提供圖片）

璀璨之城丨高Ling晒神級忍淚功架

昨晚無論是張智霖冷著面要求Alice「捐軀」、或是志琛（姜大衞飾）理所當然的助紂為弱、Kate（張曦雯飾）的乘機冷嘲熱諷、以及前度孝君的愛莫能助，均令Alice飽受極大委屈。在官家感覺「無處容身」的Alice，最終只能返回十月初五街找媽咪芬姨（王綺琴飾）「散心」，豈料屋漏兼逢連夜雨遭威叔（陳榮峻飾）指罵，幸好一眾街坊及時解圍，令Alice得知芳姨為了維護自己，逐家逐戶力證女兒清白，感動得眼濕濕的Alice，最終在家中與母親上演一場極其感人的相擁痛哭戲碼。

張智霖對於高海寧要為官家「陪瞓」一事，各有各冷漠同無情，張曦雯更係食花生為主。（官方提供圖片）

佢哋啲對壘戲真係好正。（官方提供圖片）

這場戲最感人的地方，絕對是綺琴姐的溫柔慈母Tone，以及高Ling超強的忍淚功夫，二人「一唱一和」堪稱絕配。深知女兒在外受了不少委屈的芬姨，眼見女兒不說，未有問長問短，反而一再展示對女兒的信心：「你平時好少呢個時間返嚟架喎，做咩呀？唔係有咩事呀嘛」、「掛住你，返嚟探吓你咋嘛」、「阿媽冇懷疑過你架，我好有信心」、「你有咩問題，一定會自己諗辦法解決到架，係咪？」還邊說邊拍高Ling的頭，慈母Feel爆燈。至於高Ling的喊功亦是冇得彈，隨著母親的一再安撫，高Ling的眼淚在眼眶越積越多，幾近填滿整個眼眶，但為了配合角色倔強及孝順不想母親憂心人設，高Ling的眼淚一直未有流下來，直到最後母親一句「你一定自己諗辦法解決到」，高Ling的眼淚才缺堤式落下，相當相當有感染力。

高Ling啲眼淚積到咁先至慢慢再滴出嚟，真係少啲功力都唔掂。（官方提供圖片）

高Ling啲眼淚積到咁先至慢慢再滴出嚟，真係少啲功力都唔掂。（官方提供圖片）

璀璨之城丨高Ling靠綺琴姐感受「阿媽嘅溫暖」

高海寧接受tvb.com訪問時，笑言由於綺琴姐劇中打扮與性格與自己媽咪十分相似，故拍攝時更易代入，又親揭為拍攝《璀璨》，曾有大半年時間未能與母親見面：「當時只係靠視像同傳訊息聯絡，所以當我攬住綺琴姐，佢又摸吓我個頭，真係感受到阿媽嘅溫暖，令我更投入」、「每次拍同綺琴姐嘅戲份，都會有種被愛嘅感覺，佢一個擁抱已經好溫暖。」

高Ling與媽咪合照。（官方提供圖片）

昨晚其實整集都是高Ling的演技考牌作，除了母女相擁痛哭一幕，她就「陪瞓」事件與孝賢及官家對峙的場口，亦是subtle（演繹細微）得來充滿張力。當張智霖冷酷說：「我諗你應該知道點做」，高Ling先是反抗：「所以你今日唔係嚟問我，而係嚟通知我？」張智霖：「我要喺官家企得穩，你呢個大少奶先至有碇企架嘛。」由於張智霖的「利誘」，高Ling覺得煞是可笑諷刺，故原本嬲爆將眼神移開的她，先是睥一睥張智霖，之後再邊冷笑邊站起身與對方對峙：「原來官孝賢喺官家有碇企，係要靠送自己老婆畀人先至得。」二人一來一往引爆萬鈞劇力。

高Ling與媽咪合照。（官方提供圖片）

璀璨之城丨綺琴姐後生時超靚女

另必須提到的，是綺琴姐的亮眼慈母表現！在上一套《死有對証》演活「控制狂媽咪」的綺琴姐，這裏搖身一邊成為「外柔內剛」慈母，無論對著高Ling或是高Ling友好，都是極盡慈祥好相與，與《死有》的「大辣椒」有極大反差。不說不知道，入行逾40年的綺琴姐，年青時是標準美人胚子，並曾不止一次擔任女一，經典演出作品是《大運河》中的「風塵三俠」「張出塵」，同劇更有影帝梁朝偉、劉青雲等。

綺琴姐年青時幾靚女！（《大運河》劇照）