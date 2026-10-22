張智霖認自私　揭魔童休學巡演真相：只想佢陪我耐啲

現年55歲的張智霖（Chilam）出道多年依然保持極佳狀態。近年他除了活躍於各類綜藝與巡迴演出外，其19歲兒子張慕童（魔童，Morton）亦逐漸走向幕前，引起外界高度關注。日前張智霖接受《紅查館》專訪，罕有順著兒子成長脈絡，全面剖白其佛系育兒觀、與袁詠儀逾30年的相處哲學以及帶兒子隨團巡演的「自私」初衷。



張智霖接受專訪大談兒子「魔童」。（YouTube@紅查館）

由於父母的關係，魔童自小已經成為外界焦點。（微博圖片）

自由放縱式培育兒子：拒做虎爸只求「健康快樂」

外界往往好奇明星家庭對子女的學業要求，張智霖在YouTube頻道《紅查館》專訪中坦言，自己從一開始就採取「自由政策」，絕不強求兒子考取頂尖成績。他笑言做人最重要有自知之明：「首先要睇下自己係咩料先，我又唔係讀書嘅材料，我老婆我相信都唔係，如果以遺傳學角度睇，大家都差唔多啦！」

張智霖一直對魔童採取「自由政策」。（IG@anitayuenwy）

張智霖強調，自魔童出世的第一天起，他和太太袁詠儀的唯一期望，就是希望兒子能做一個「健康快樂的好人」，直至今天這份初衷從未動搖。他認為學校的學歷並非人生唯一出路，雖然自己未讀過大學，但多年來一直保持閱讀與自主學習的習慣，在社會大學中吸取更多養分，因此更希望兒子能在輕鬆環境下探索個人志向。

張智霖唯一期盼的就是魔童做個「健康快樂的好人」。（YouTube@紅查館）

與太太相愛逾30年：夫妻之道在於「絕不改變對方」

張智霖與袁詠儀自1993年相戀至今已逾33年，兩人走過漫長歲月，張智霖總結出一套婚姻保鮮哲學——「千祈唔好去改變任何人」，他直言世界上沒有百分之百完美的人，包括他自己在內，「如果你要改變我，我會唔舒服；我要改變你，你亦都會唔舒服。」

張智霖與袁詠儀自1993年相戀至今已逾33年。（YouTube@紅查館）

他將夫妻關係比喻為一面鏡子，彼此映照出對方的缺點與優點。日常生活中即使看到對方的某些習慣可能令人不適，他也只會輕輕提醒，絕不強硬介入。張智霖認為，袁詠儀身上同樣擁有許多讓人喜愛的長處，夫妻相處應學會全面接納，互相磨合，而不是執著於挑剔彼此的不完美。

張智霖分享自己的婚姻保鮮哲學。（YouTube@紅查館）

揭星二代必經之路：入行是個無法分割的「壓力套餐」

隨著魔童展現出對音樂的濃厚興趣，外界紛紛猜測他是否有意正式進軍娛樂圈。張智霖對此抱持審慎態度，並早已向兒子打好「預防針」，直言公眾人物的光環從來都是一個「套餐」（Package），絕非單純享受成功的喜悅那麼簡單。

張智霖早為魔童打定「預防針」。（YouTube@紅查館）

張智霖向魔童剖析，身為星二代必然要承受遠超常人的輿論審視：「我哋當年係由『Nobody』開始起步，壓力相對細好多；但你而家出嚟，外界一定會拿你同爸爸比較，難度高好多。」他指出，魔童在社交平台上隨便留下一句話，都可能被外界放大解讀甚至扭曲，雖然身分偶爾能帶來一些微不足道的生活便利（例如外出用餐較易安排座位），但隨之而來的不便與心理壓力卻沉重得多，這些都是必須自行消化的功課。

Chilam與靚靚的兒子魔童，近日在Chilam演唱會上夾Band。（小紅書圖片）

魔童在升讀大學前提出希望放「Gap Year」（間隔年）出外見識世界，張智霖毫不猶豫一口答應。他坦白承認，這項決定背後其實是將自己的童年情意結投射在兒子身上：「我以前冇得咁樣，我以前冇呢種條件同選擇。當我而家有能力畀到呢個優勢佢嗰陣，其實好似反射返畀自己，去補返自己童年嘅缺失。」

對於魔童休學一事，他解釋是自己想對方休學一年：「我都係俾個機會佢揀吓，Gap Year，Gap下先，我就比較自私啲，我希望你陪我耐啲，當佢知道自己有咩不足嘅時候，又會搵返自己要學嘅嘢。」從父親立場，他認為這是一生一次的機會，故相當值得！（葉志明攝）

自私帶兒子隨團巡演：親自捉彈錯Chord

目前魔童正跟隨張智霖的巡迴演唱會團隊四處奔波，擔任樂團成員之一。張智霖毫不避諱地用「自私」來形容這個安排。他感觸地表示，回顧自己的人生，自從入行後與父母相處的時間屈指可數；而孩子從出生到5歲極需依賴父母，5到10歲開始建立社交圈，15歲踏入青少年期，到了20歲便會有自己的感情生活與獨立世界。

魔童顏值超高，彈結他亦有板有眼。（截圖）

「我知道好多嘢將會失去，而家有機會畀我咁做，點解我唔自私啲？」雖然帶兒子同行讓張智霖身兼兩職——既要全神貫注應付個人舞台演出，又要在後台化身父親叫兒子起床出發，甚至在綵排時留意到魔童彈錯和弦（Chord），也要強忍到返抵酒店後才私下提點。這份雙重負擔雖然吃力，但張智霖直言心中非常享受，珍惜這段難得的父子並肩作戰時光。

「魔童」一頭清爽短髮，五官輪廓更突出。（小紅書圖片）

張智霖更在訪問中大爆兒子的新髮型全由他一手促成。他指魔童原本留著長髮，五官神態極似母親袁詠儀，顯得過於陰柔清秀。張智霖於是勸說兒子換上更俐落陽剛的短髮造型，以凸顯輪廓線條。由於袁詠儀平日極度抗拒打破習慣，不喜歡身邊人輕易改變造型，父子倆便決定「先斬後奏」，待魔童剪完短髮後才回家向靚靚匯報，場面相當搞笑。