王君馨富國島Babymoon曬火辣比堅尼孕照　產前狀態絕佳肥肚唔肥身

撰文：種嚶嚶
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現年40歲的王君馨（Grace）於2016年與銀行家老公Daniel結婚，去年5月誕下女兒Audrey。今年7月底Grace於社交平台正式宣布成功懷上第二胎，實現「三年抱兩」的願望。近日，她於社交平台上載了一套與老公Daniel到越南富國島度假時拍攝的孕照寫真，記錄迎接新生命前的溫馨時刻。

王君馨與老公Daniel到越南富國島度假。（IG@gwgurlie86）

王君馨Babymoon與丈夫相擁放閃

王君馨透露，上個月與丈夫一同前往富國島JW萬豪酒店享受「Babymoon」（蜜月寶寶之旅），並在當地拍下這輯美照。身為虔誠基督教徒的Grace，在貼文中發文表達對再次懷孕的感悟。她寫道，再次對於女性身體能夠在子宮內孕育並誕生新生命感到震撼，並感嘆：「我們的上帝是一位奇妙的造物主，我感到非常榮幸能再次承載生命。」

王君馨Babymoon與丈夫相擁放閃。（IG@gwgurlie86）

王君馨孕肚圓潤手腳纖細

相片中，王君馨身穿白色泳衣配搭透視輕紗，丈夫Daniel則從後輕撫其孕肚，甚至單膝跪地親吻她的孕肚，兩人相擁合照，畫面洋溢著滿滿的愛意與幸福感。在這套寫真中，王君馨將孕期特有的線條展露無遺。她的孕肚雖然圓潤飽滿，但手腳依然十分纖細，臉型也保持精緻的小V臉，完全是「只大肚子不胖身」。側身照中，她的上圍更為豐滿，腰背與臀部依然保持曼妙的線條，散發出成熟的女人味與母性光輝。

王君馨孕肚雖然圓潤飽滿，但手腳依然十分纖細。（IG@gwgurlie86）
王君馨孕肚雖然圓潤飽滿，但手腳依然十分纖細。（IG@gwgurlie86）
王君馨孕肚雖然圓潤飽滿，但手腳依然十分纖細。（IG@gwgurlie86）
王君馨孕肚雖然圓潤飽滿，但手腳依然十分纖細。（IG@gwgurlie86）
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