《一屋老友記》重聚　陳偲穎為張彥博慶祝46歲生日同框似兄妹

無綫經典溫情喜劇《一屋老友記》自2016年播出以來深得觀眾喜愛，劇中「寶家」上下不僅戲內擦出無數火花，戲外一眾演員亦情同家人，多年來感情深厚。當年於劇中飾演鬼靈精怪「菲菲」的童星陳偲穎（Bianca），與飾演「細寶舅父（寶怡）」的張彥博至今依然情同骨肉，私下經常相約聚餐。日前適逢張彥博生日，陳偲穎一如既往特意抽空為對方慶生，並在社交平台上載多張溫馨合照，甜密寫道：「每年都要一起過生日！」溫暖互動隨即掀起劇迷滿滿的「回憶殺」。

日前適逢張彥博46歲生日，陳偲穎一如既往特意抽空為對方慶生，並在社交平台上載多張溫馨合照。（weibo@陳偲穎Bianca）

《一屋老友記》自2016年播出以來深得觀眾喜愛。（weibo@陳偲穎Bianca）

溫暖互動隨即掀起劇迷滿滿的「回憶殺」。（IG@lovely_bianca_bianca）

8歲可愛童星變高挑美少女

當年拍攝《一屋老友記》時，陳偲穎年僅8歲，憑藉圓圓臉蛋與自然靈動的演技深入民心。如今時隔多年，昔日的可愛小女孩已亭亭玉立，蛻變成身材高挑、五官標致的青春美少女，散發著少女獨有的知性氣質；而現年46歲的張彥博則是圈中公認的「最強童顏」代表，多年來樣貌宛如吃了防腐劑般毫無歲月痕跡，皮膚緊緻兼少年感十足。兩人捧著蛋糕並肩合照，視覺上完全看不出兩代人的年齡差距，反而更像一對感情要好的高顏值兄妹。

陳偲穎五官標致。（IG@lovely_bianca_bianca）

張彥博樣貌宛如吃了防腐劑般毫無歲月痕跡。（IG@lovely_bianca_bianca）

網民感嘆時光飛逝：神劇回憶返晒嚟

除了曬出精緻合照，陳偲穎一句「每年都要一起過生日」更見證了兩人從劇集合作至今歷久不衰的真摯情誼。這張充滿溫度的慶生合照曝光後，迅速吸引大批網民與昔日劇迷湧入留言區朝聖，紛紛感嘆時光飛逝：「時間過得太快，菲菲眨吓眼已經暴風抽高變女神」、「細寶舅父完全冇變過，真係食咗防腐劑」、「睇到你哋咁有愛，即刻諗起一屋老友記嘅回憶」，大讚這份跨越年齡的珍貴情誼難能可貴。