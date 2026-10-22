超能護士｜沈殷怡黑絲短裙性感搶鏡　首做女一孖劇后蘇玉華飆戲

現年32歲的沈殷怡（Shirley）不但高學歷，且擁有令不少人羨慕的魔鬼身材，深受網民喜愛。近年不少重要及大型活動均見到其身影，足見她在公司內的「一姐」地位。昨日（21日）ViuTV於麥花臣場館舉行2027年節目巡禮，備受力捧的沈殷怡強勢迎來演藝生涯大突破，首度擔正做女一主演奇幻醫療劇《超能護士》；當日她更以一襲黑絲短裙火辣登場大曬逆天長腿，性感氣場瞬間震撼全場！

沈殷怡（Shirley）。（IG@shamshirley）

全黑俐落造型驚艷巡禮

在台上介紹《超能護士》時，沈殷怡罕有以極具女人味的全黑造型亮相。她身穿俐落方領無袖背心，下身巧妙配搭綴滿燙鑽的立體蓬鬆短裙，大膽踩上黑絲與尖頭漆皮高踭鞋，令一雙招牌修長美腿顯得筆直纖細，九頭身神級比例驚艷全場。她聯同導演兼編劇朱鳳嫻、拍檔陳欣妍及吳啟洋一同列陣，霸氣為新劇宣傳造勢。

全黑造型亮相。（IG@shamshirley）

逆天長腿搶盡風頭。（Threads@方保僑）

首度擔正新劇女主角

談及劇中突破，沈殷怡透露自己飾演一名空有熱誠卻處處碰壁的菜鳥護士，在一場離奇雷擊意外後，竟意外獲取預知未來的超能力。導演朱鳳嫻補充，該角色在歷經犯錯挫敗與萌生退意後，逐步學會駕馭超能力在生死關頭挽救垂危生命，重新領悟白衣天使的真正天職，劇情奇幻與催淚兼備。

首度擔正女一化身「超能護士」。（Threads@方保僑）

攜手劇后蘇玉華同台飆戲

除了沈殷怡首度擔正，全劇最具震撼力的新聞莫過於劇組力邀得金牌劇后蘇玉華出山拍劇！貴為演技派天花板的蘇玉華，今次首肯跨台強勢加盟，與新一代當家花旦沈殷怡組成夢幻陣容，兩代實力女星同台飆戲，隨即令劇集期待值直線飆升！

沈殷怡在劇中飾演一名空有熱誠卻處處碰壁的菜鳥護士。（IG@viutv）

蘇玉華強勢助陣。（陳葦慈 攝）

入行多年的沈殷怡過去一步一腳印，在多部口碑劇集中默默磨練演技——無論是在2022年《野人老師》中越級挑戰飾演十歲兒子的母親，展現細膩母愛；還是2023年改編劇《社內相親》中的陳映書，以至2026年《喜劇開場》中充滿冷艷風情的酒吧老闆娘，其演技進化有目共睹，如今終於苦盡甘來熬出頭，首度擔正做女主角。消息一出隨即引爆全城網民洗版熱議，不少粉絲激動高呼：「終於等到佢做女一」，更有大批電視迷為蘇玉華出山而瘋狂：「有蘇玉華做拍檔一定好睇」。