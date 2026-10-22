Jayden之亂丨Matthew怒撕Janice獨袋9.7萬　爆火控訴：我得23歲咋

初代「Jayden媽咪」黃金拍檔Matthew與Janice Wan正式撕破臉。繼Janice拍片怒轟Matthew「過橋抽板」後，Matthew於20日凌晨開Live反駁指控，隨後更於21日再度拍片還擊。他在直播中顯得相當火爆，情緒激動時更無奈直言：「我只係得廿三歲咋，我冇咁多社會同人對人待物嘅經驗！」但在談及商業營運時，又強調自己已經是個成熟大人，能獨立處理所有合約與製作。



Janice承認曾講「性格好難夾」，指Matthew「過橋抽板」。（IG@janicewanwan）

早前Matthew拍片回應三大指控（IG@matthewpwj)

55分帳一筆勾銷 Janice一人獨袋9.7萬

談及兩人的金錢紛爭，Matthew在影片中還原了3月10日開會時的細節。原本剪片市價為1分鐘以下$800一條、1分鐘以上$1,500一條，但他出於友情，答應不論長短全部友情價收「八百蚊一條」。此外，雙方原本設有流量Bonus機制，只要影片在一星期內突破3萬觀看次數，每加1萬views便多給$100，若衝到10萬views則需支付$1,500。不過Janice對此提出Counter Offer，以「幫唔到美容院爆數，返唔到客」為由拒絕，改為提出一條片$1,200的一口價。如果接到商業Job，Matthew則會分取25%報酬（例如一單$10,000的Job，Matthew帶走$2,500，Janice則收下$7,500），但Matthew卻要包辦寫稿、洽談客戶、現場拍攝至後期剪接全套工作。Matthew直言對此感到極度傷心和不合理，認為$1,200要做那麼多工作，完全超出了合理的商業範圍。

Matthew給Janice的剪片價格全部計八百元一條。（IG@matthewpwj_；Threads@tm.cowcow）

Janice「幫唔到美容院返數」為由拒絕給Counter Offer。（IG@matthewpwj_；Threads@tm.cowcow）

至於事件最後的資金結算，Matthew透露雙方後來同意將合作改為五五分帳。在完成手頭上最後三單Job之後，Janice單是自己一個人就袋走了高達$97,000的款項。他在影片中親口說出：「佢一個人袋咗九萬七千蚊，就我哋平均五五分完之後，佢就可以袋九萬七千蚊。」Matthew當時向對方表示，自己從來都不是錢的問題：「我話我冇講唔緊要嘅，我話其實從來都唔係錢嘅問題，我哋五五分完，以前所有嘅嘢我哋一筆勾銷，我哋係冇拖冇欠嘅。」雖然$97,000對他來說是一筆相當龐大的數目，但他希望藉此還清對方過往請吃午餐、請去韓國釜山3日2夜旅行的人情，從此劃清界線。

Matthew揭Janice一人獨袋9.7萬。（IG@matthewpwj_；Threads@tm.cowcow）

Matthew心想五五分帳後就還清人情。（IG@matthewpwj_；Threads@tm.cowcow）

美容院療程成導火線 與昔日拍檔一刀切

Matthew在直播中顯得相當火爆，情緒激動時無奈吐露心聲直言：「我係一個人，我得廿三歲咋，我冇咁多社會同人對人待物嘅經驗，我面對呢個難題我淨係識得好意氣用事。」他又提到自己剛畢業回港時的初心：「讀完書返嚟香港冇耐，我淨係知我好想跳舞，我好想用拍片去搵到收入去支撐我嘅夢想啦。」然而，當談及商業營運與合約執行時，他強調自己會咬緊牙關包辦所有工作，把已簽約的項目獨立完成。

我得23歲咋！（IG@matthewpwj_；Threads@tm.cowcow）

呢個社會原來係可以好殘酷。（IG@matthewpwj_；Threads@tm.cowcow）

Matthew決定一刀斬。（IG@matthewpwj_；Threads@tm.cowcow）

至於兩人關係徹底破裂的關鍵，Matthew揭露Janice後來要求他親身到美容院「操刀做療程」，讓他覺得自己的底線受到踐踏。他在影片中斬釘截鐵地表示：「佢叫我去美容院嗰度，畀佢試下……去操刀做一個療程呢，我係直接拒絕嘅，唔好跟更多呢啲小恩小惠，唔好，完全唔好！」此外，對於外界質疑他突然單方面切割，Matthew澄清自己早在6月尾就已經悄悄Unfollow對方，當時是為了不想將私怨公之於世才選擇默默處理：「我6月尾先Unfollow係因為我唔希望影響到任何人，我就Unfollow得好密密哋。」

Matthew悄悄Unfollow是因為唔希望影響到其他人。（IG@matthewpwj_；Threads@tm.cowcow）

Matthew無法容忍Janice將他的真心踐踏。（IG@matthewpwj_；Threads@tm.cowcow）

Matthew痛心表示自己真心當對方是朋友，甚至幫忙搞生日會、送禮物，卻換來背後被中傷為「功利、貪錢」，因此決定實行絕交宣言「我係決定我係會一刀斬嘅，即係我會直接所有嘢一刀斬一刀切」。Matthew更宣佈未來絕不會再有「Jayden媽咪」這一角色的任何合作；儘管自認團隊勢單力薄，但他堅信「Time will prove（時間會證明一切）」，往後各自各路互不相干。

Matthew與Janice一刀斬絕交，再冇任何瓜葛。（IG@matthewpwj_；Threads@tm.cowcow）