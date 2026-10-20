Jayden媽咪拍檔反目！Matthew拍片反駁Janice　揭職場合作3大地雷

全城瘋傳的「Jayden之亂」熱潮未息，一手掀起話題的初代「Jayden媽咪」黃金拍檔Matthew與Janice Wan卻驚爆正式撕破臉。Janice日前率先拍片反擊，怒轟Matthew「過橋抽板」，連環揭露金錢糾紛與被背叛內幕；Matthew於20日凌晨終於拍片還擊，逐一反駁對方指控，令事件再掀波瀾。



Matthew拍片回應三大指控（@matthewpwj)

Janice早前指控Matthew在系列爆紅後態度大變，要求她受訪時不得以「Jayden Mami」自居，又將合作廣告酬勞說成「當人情還畀你」，更直指Matthew「過橋抽板」，令事件備受網民討論，極多網民支持Janice，而Matthew亦受到極多網民批評圍插。

Janice拍片指控Matthew過橋抽板！（@janicewanwan）

Matthew在今天凌晨拍片反駁，提出三大控訴並逐一回應，更將事件推到風口浪尖。首先Matthew強調當初是基於朋友情義合作，但Janice在流量增加後提出轉為「老闆與下屬」模式，要求他包辦創作及為美容院營業額負責。他亦澄清韓國之旅雖由Janice支付住宿，但他付出了行程規劃、拍攝及剪輯等專業勞動，雙方屬對等合作。對於最終不合作，他指Janice開出的合約條件極不對等，試圖以極低成本買斷其創作成果。雙方各執一詞，網民反應兩極，有人認為Matthew解釋合理，但也有部份網民仍繼續支持Janice。

初級大人與人合作三大注意事項

這場昔日拍檔拆夥風波的癥結，在於自媒體興起下「資金出資方」與「內容創作者」之間權責劃分的結構性漏洞。許多初級創作者在合作初期往往倚仗私交，忽視了法律上的「合作備忘錄（MOU）」與版權歸屬約定。在商業法律實務上，即使一方承擔了機票與旅宿等行政開銷，並不代表自動取得影片劇本、肖像權與衍生IP之全部排他性使用權；相反地，若創作者未在事前訂立獨立承攬合約，其後續爭取合理利潤分紅時便往往陷於極度被動之窘境。

現在事件不但成為全城熱話，更為一眾初級大人（Fresh Grad或職場新人）提供寶貴一課，與朋友或夥伴合作時，究竟應注意甚麼，才能避免「因財失義」甚至反目成仇？

注意一：合作前必須白紙黑字訂明權責與回報

今次爭議的核心，在於雙方對「付出」與「回報」的理解截然不同。Janice認為自己支付了韓國之旅的機票住宿及大部分飲食費，Matthew則認為自己付出了度橋、拍攝及剪輯等專業勞動，雙方各執一詞，正因為合作初期沒有清晰記錄各自的角色與回報方式。初級大人與朋友合作時，切忌「講個信字」，應在開始前以書面或訊息訂明工作量、回報比例及知識產權誰屬。即使關係再友好，白紙黑字既是保障，亦是尊重。

Matthew表示當初合作是Janice想拍片做KOL（@matthewpwj）

注意二：友情與商業合作須界線分明

Matthew提到，Janice在流量增加後提出轉為「老闆與下屬」模式，要求他承擔商業責任，令他感到由朋友變成「廉價勞工」。初級大人要明白，友情歸友情、生意歸生意，一旦涉及金錢與商業利益，便應以專業態度處理，清晰劃分決策權、工作範圍及回報機制。若一方期望以「朋友價」換取專業服務，另一方又覺得被佔便宜，關係便容易破裂。正如Matthew所言，他不介意與朋友一同賺錢，但無法接受做「免費工具人」，這正是界線模糊下的典型衝突。

注意三：溝通與尊重是合作基石

Janice指控Matthew在Close Friends公審、洩露私密心事，Matthew則反指Janice對其朋友不實中傷。雙方均感到「不被尊重」，而這種負面情緒正是導致合作破裂的催化劑。初級大人與人合作時，遇到分歧應私下坦誠溝通，而非公審或背後議論。即使合作告終，亦應保持基本尊重，好來好去。職場圈子細，今日的合作夥伴，明日可能在其他場合再遇，保持專業態度，長遠對自己更有利。