璀璨之城丨姜大衞深情望舊照真身曝光　龔慈恩與林愷鈴掀母女對決

無綫熱播劇集《璀璨之城》近期劇情進入白熱化階段，劇組連番在片尾埋下震撼伏線。連續兩集的尾段畫面中，均見到老戲骨姜大衞（John哥）手持一張滿載歲月痕跡的黑白舊照，眼神流露出無限繾綣與深情，引爆全城觀眾的強烈好奇。眼利網民隨即發揮偵探本領將畫面截圖放大，驚喜發現相中五官精緻、留有一頭微捲黑髮的妙齡女子，正是80年代紅極一時的神級花旦龔慈恩！角色尚未正式現身，單憑一張道具相片便已橫掃各大討論區焦點，網民更紛紛揣測她正是劇中姜大衞念念不忘的「初戀摯愛」。

《璀璨之城》是時裝家族商戰電視劇，由張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衞、陳瀅及江美儀主演。（蘇國豪 攝）

John哥深情凝視神秘舊照。（劇集截圖）

舊照真身為神級花旦龔慈恩。（劇集截圖）

龔慈恩參演《璀璨之城》飾演「沈楚媚」。（IG@kung_mimi）

龔慈恩飾「沈楚媚」「龍夫人」。（IG@kung_mimi）

姜大衞連環凝望昔日仙氣舊照 劇組嚴守保密防線

在《璀璨之城》的片尾懸念中，劇組並未即刻點破相中人的真實背景，這種「猶抱琵琶半遮面」的鋪排手法成功點燃觀眾的追看慾望。照片中的女子神情清冷標緻、氣質脫俗，不少劇迷反覆重溫後確認是龔慈恩年輕時的盛世美顏。

同時，龔姐已於社交平台確認參演。大批網民湧入官方社交專頁留言，熱切期盼她早日登場，更萬分期待看她與同為殿堂級實力派的姜大衞在螢幕上同台飆戲、擦出強勁火花。對於龔慈恩飾演的角色背景、人物設定以及確實的登場集數，劇組上下目前嚴格封口，令這段撲朔迷離的陳年情緣更添戲劇張力。

龔慈恩出演《璀璨之城》隔空迎戰林愷鈴《地獄大狀》。（IG@kaening）

龔慈恩跨台大戰愛女林愷鈴《地獄大狀》

隨著龔慈恩即將強勢加入戰局，眼利的電視迷隨即聯想到她與愛女林愷鈴（Ashley）再度上演的跨台收視大對決。目前林愷鈴有份主演的ViuTV奇幻律政劇《地獄大狀》正熱播中，話題與口碑同樣居高不下；如今母親龔慈恩於TVB《璀璨之城》以關鍵角色強勢空降，形成母女二人再度跨台掀起收視話題爭奪的精彩局面。

回顧母女二人的電視收視對決，早在2022年底便曾上演過一場經典交鋒。當年龔慈恩在無綫劇集《輕功》中一人分飾兩角展現爐火純青的演技，正面迎戰愛女參演的ViuTV熱血擂台劇《繩角》，當時這場高顏值母女檔收視大戰便曾引發全城熱話，傳媒更紛紛盛讚林愷鈴完美繼承了母親於80年代名作《大香港》時期的神髓與強大氣場。如今相隔數年兩人在黃金時段狹路相逢，戲劇張力直接拉滿。