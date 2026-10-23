蔡少芬新髮型曝光逆齡如少女　側臉撞樣張晉被笑「夫妻相嚴重」

現年53歲的視后蔡少芬（Ada）經常在社交平台分享自己日常生活的點滴，積極與粉絲互動。日前，蔡少芬在社交平台曬出多張近照，發文表示：「換一下頭髮。。。沒那麼悶！」 相片中可見她剪了一頭輕盈的齊瀏海，搭配中長髮與黑框眼鏡，造型煥然一新。

蔡少芬在社交平台曬出多張新髮型近照。（小紅書＠蔡少芬）

蔡少芬新髮型「夢回梁巧芝」

蔡少芬換上新髮型後，整個人顯得青春活力、少女感十足。新造型曝光後迅速吸引大批網民圍觀及留言，紛紛大讚她減齡有術：「好年輕」、「美美噠」。更有眼尖的劇迷留言表示「第3張相真是夢回梁巧芝了」，指新髮型讓她重現當年無綫經典劇集《飛女正傳》中的招牌造型，掀起一波懷舊殺。

蔡少芬換新髮型逆齡如少女。（小紅書＠蔡少芬）

網民齊呼蔡少芬撞樣張晉

除了讚歎蔡少芬的凍齡顏值外，最引人矚目的莫過於其中一張照片。相中的蔡少芬戴上黑框眼鏡、單手扶額，側臉微笑的神態與老公張晉如出一轍。不少網民驚呼二人越愛越像，紛紛留言：「圖三跟張晉一個模子」、「美女芬，夫妻相很嚴重呀」。蔡少芬與張晉結婚多年一直恩愛如初，如今連表情神態都完美同步，讓網民無不感歎這份難得的默契。 此外，亦有心疼她的粉絲留言提醒她注意身體：「太瘦了，心疼，多吃點飯呀！」互動十分溫馨逗趣。

網民驚呼蔡少芬神態與老公張晉如出一轍。（小紅書＠蔡少芬）

網民驚呼蔡少芬神態與老公張晉如出一轍。（小紅書＠蔡少芬）