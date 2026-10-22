鍾慧冰神隱半年終現身　因親友接連離世深陷焦慮：以為好快輪到我

1979年香港小姐季軍鍾慧冰（冰姐），今年年初因子宮肌瘤尺寸在短短兩年內急劇倍增並存在癌變風險，在醫生專業建議下接受了子宮切除手術。雖然手術過程相當成功，但術後她卻突然消失於大眾視線，其個人YouTube頻道《冰姐的花樣人生》亦停更近半年，令外界甚為關切。



神隱近半年的鍾慧冰今日（22日）更新YouTube頻道報平安。（YouTube＠冰姐的花樣人生）

冥想班同學吳文忻陳敏兒相繼離世 深陷生死焦慮

神隱近半年的鍾慧冰今日（22日）終於拍片現身報平安，親自解開突然「消失」的謎團。她坦言休養期間身體雖已康復無大礙，但精神與情緒卻陷入極度不快樂的狀態：「由今年年頭到而家，不停咁收到一啲好不幸嘅消息。雖然生活咗咁多年，明白生老病死係必經，但嗰段大半年嘅時間，我差唔多每一個禮拜都會收到一個唔好嘅消息，令到我心情好低落。」

鍾慧冰年初做了子宮切除手術（IG@waibingchung_maria）

身邊親友與圈中前輩一個個相繼離世，令步入晚年的鍾慧冰觸景傷情、產生深刻的生死焦慮。她透露最令其情緒波動的，是冥想班的兩位同窗——吳文忻與陳敏兒：「我同佢哋兩個都唔係深交，但由上年開始一齊喺冥想班做同學，差唔多每個禮拜都見到佢哋。突然間聽到一個走咗，另外一個又走咗，一個一個咁離開，令到我突然間覺得好焦慮、好唔舒服。」

鍾慧冰冥想班同學相繼離世。（吳文忻FB截圖）

鍾慧冰冥想班同學相繼離世。（陳敏兒FB截圖）

此外，資深戲劇大師King Sir（鍾景輝）與世長辭，以及資深演員梁珊的病逝，亦令她深感遺憾。她透露原本與梁珊正積極籌劃一項專訪左派影人的歷史記錄企劃，卻因自己開刀休養而擱置，豈料休養不久便接到梁珊兒子通知噩耗：「突然間發覺，原來好多嘢講咗要做就要做，如果唔係有時就會變得太遲。」她坦言當時陷入「物傷其類」的恐懼，甚至反問自己是否快將輪到自己：「我唔希望真係有日，無端端或者喺睡夢中走咗，跟住發覺原來好多嘢係未做嘅。」

被封戲劇大師的King Sir鍾景輝今年6月於睡夢中離世。（劇照）

資深演員梁珊（右一）於今年稍早前離世。（FB@瘋Show同學會）

豪擲裝修送大禮迎70歲 獲氣功師傳授「曬太陽」秘訣

為了不留遺憾，鍾慧冰在焦慮中迅速採取一系列「斷捨離」行動來整理人生。在財務方面，她果斷將家中所有金器全數變賣套現，慶幸賣得好價錢，免去日後存放保管的煩惱；同時將手頭上的信用卡大幅削減，僅保留兩張，追求極致簡單的生活。此外，考慮到晚年留在家中的時間極長，她更為寓所進行了一次大型翻新工程，將其視為「送給自己迎接未來70歲以後日子的禮物」，希望為自己營造更舒適開心的晚年環境。她解釋，這幾個月正是忙於處理家事、家居裝修，加上情緒不穩及中間參與了一部電視劇拍攝，因此才無法靜下心來拍片做YouTuber。

鍾慧冰靠賣金器、剪信用卡與居家大裝修，來告別遺憾。（YouTube＠冰姐的花樣人生）

歷經數月的沉澱與調適，鍾慧冰終於成功排解內心焦慮，重新以開朗神采面對鏡頭。談及走出心理陰霾的關鍵，她感激在迷茫期間獲好友介紹認識了一位氣功師，對方傳授給她一個最樸實卻極為有效的療癒方法——「學點樣去曬太陽」。鍾慧冰驚喜表示，親身體驗後發現曬太陽對身心產生了極大的正面轉變，能讓原本紊亂低落的情緒變得更加平穩、快樂與踏實，如今她已整裝待發，重拾歡笑與正能量回歸大眾視野。