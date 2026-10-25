49歲蔣怡遠赴四川拜師精進廚藝　進「川菜名廚搖籃」深造

現年49歲的名模蔣怡（Coco）向來熱愛烹飪，多年前遠赴倫敦藍帶廚藝學院以最高榮譽畢業，其後又曾於香港中華廚藝學院研習中菜技巧，廚藝早已達專業水準。近年她不時在節目中大展身手，早前更在ViuTV節目《人妻私房料理》中親手調製惹味燒椒醬，獲讚細心又專業。向來好學不倦的她，近日再度啟程「升級」廚藝，宣布隻身前往川菜重鎮，於四川旅遊學院展開期待已久的川菜進修之旅。

名模蔣怡（Coco）與珠寶設計師老公翁狄森（Dickson）於2013年結婚，兩人育有一子一女。（IG@cocochiang）

靜心學習打磨廚藝。（IG＠cocochiang）

藍帶廚神蔣怡再出發四川精進廚藝。（IG＠cocochiang）

由冷盤到傳統泡菜全方位掌握

蔣怡在社交平台分享學藝日常，透露自己已經開課4天，川菜極考驗廚師對調味與火候的拿捏。從涼拌前菜、開胃的小菜，到鑊氣十足的下飯熱菜，乃至極講究發酵工藝的傳統四川泡菜，全部親力親為實操學習。面對高強度的廚藝鍛煉與濃郁的辛香調味，蔣怡毫不退縮寄語自己要「靜心學藝，慢慢打磨廚藝」。

據了解，蔣怡今次選讀的四川旅遊學院，在內地餐飲界被譽為「川菜名廚搖籃」，擁有國家級非物質文化遺產川菜烹飪技藝的專業教研資源，不少川菜名廚與烹飪大師均出自該校。蔣怡今次走入課堂，由最基礎的刀工、油溫、香料搭配到複合調味重新深造，足見她對廚藝的嚴格要求與執著。

落力跟師傅學習。（IG＠cocochiang）

蔣怡獲封「星級人妻廚神」 家庭學業兩兼顧

蔣怡自2013年與著名珠寶設計師翁狄森（Dickson Yewn）結婚後育有一對子女，婚後生活美滿。雖然已是兩孩之母，但她從未停下追逐夢想的腳步。以往她曾透露在家中經常一手包辦數十人的大型派對聚餐，如今再添正宗川菜技藝，不少網民與食客朋友都紛紛留言為她打氣，笑言非常期待Coco學成歸來後炮製的「星級私房川味大餐」。