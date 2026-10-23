《她很漂亮》黃靜茵爆0收入陷危機　變賣2兒周歲金飾　保險全解約

曾憑藉《穿透屋頂的High Kick！》、《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》等經典韓劇聞名一度被視為「戲劇女王」的韓國知名女星黃正音（或譯黃靜茵），近日在其個人YouTube頻道中大方分享最新的生活與財務狀況。她坦言，在暫停拍戲後面臨了前所未有的經濟壓力，目前每個月的「收入為零」，這也是她自26歲踏入演藝圈以來首次面臨沒有收入的窘境，坦言內心感到相當慌張與恐懼。



為了應付日常開銷，黃正音不得不變賣身邊值錢的資產來苦撐。她透露，不僅將所有保險全數解約以換取現金，甚至連兩個兒子先前舉辦周歲宴時收到的珍貴黃金飾品也都全數拿去變賣。

黃靜茵坦言已面臨沒有收入的窘境，不得不變賣身邊值錢的資產來苦撐。（IG/@jungeum84）

黃靜茵因韓劇《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》走紅，如今陷入財務危機：

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儘管生活陷入低谷，她仍維持正向心態，鼓勵自己要在最糟的處境中找出轉機，靠著這些變現的資金在生活中努力堅持下去。

除了財務上的衝擊，黃正音也回顧了與前夫長達9年的漫長離婚官司，以及先前因持有公司款項爭議所經歷的法律風波。她目前已將個人名下的相關款項全數清償完畢，並全面重啟個人的影音頻道與粉絲互動。經歷了種種婚姻與官司的折騰，她向大眾坦言自己已徹底成為不婚主義者，直言未來絕不想再受到婚姻與法律的束縛。

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