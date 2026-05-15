《學校2017》張東周突宣佈退圈　欠數十億韓元「為還債賣家人房」

韓國31歲男星張東周（장동주）有《學校2017》、《政客誠實中》等影劇作品，今（2026）年也才剛推出新作品《今天開始是人類》，目前簽給李政宰、鄭雨盛的公司Artist Company，星路應是一片看好。



未料去（2025）年張東周留下「很抱歉」的訊息後一度搞失聯，讓外界擔憂，15日又無預警宣布退圈，震驚外界。

張東周15日無預警宣布退圈，震驚外界。（Instagram@j__dongju）

張東周有代表作《學校2017》、《政客誠實中》等，星路曾被一片看好：

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感恩鏡頭前璀璨時光 無預警放下演員人生

張東周今天發文表示：「這麼長時間我以演員的名義生活，真的接收到許多的關愛與支持。每個站在鏡頭前又笑又哭的瞬間，都是我人生中最璀璨的時光。真心感謝相信不足的我、與我同在的導演、工作人員、演員同事們。最重要的是始終都在我身邊守護我的粉絲，我才能幸福地走到底。」

張東周接著表示：

從今天開始，我將放下張東周作為演員的人生。雖然離開了舞台，但各位給我的心意我一輩子都不會忘記。真心感謝大家至今對我的關愛。

實際上張東周才在5月1日宣布將演出新電影《我們的下一個》（OUR NEXT），似乎打算積極展開演藝活動，沒想到時隔兩週就宣布退出演藝圈。

手機遭駭引發連鎖債務 賣房籌款陷數十億困境

實際上張東周先前就搞過失聯，去年10月31日他對外留下「很抱歉」的文字後就消失，引發外界擔憂。來到今年1月，張東周才娓娓道來原因，原來是手機被駭客（黑客）入侵還遭到威脅。根據張東周說法，駭客要求他做一些真的做不到的事情，但也只能依照對方的指示去做，「演員這一行，不，應該說張東周這個人有太多的弱點。但因為那個男人愚昧的搶奪，光是幾個月就徹底改變我的人生。」

張東周還說自己只能想盡辦法借錢，只要能籌到錢他不擇手段，

家人為了我甚至把房子也賣了，也因為突然產生的債務又衍生出新的債務，而償還不了的債務又製造出更多難以償還的債務。數十億韓元（約500萬港元起）就這樣沒了，我們家人生活在痛苦中，而我坐在債務堆裡。

這番內容引發網友猜測，懷疑張東周可能跟桃色醜聞有關。但張東周當時反嗆網友，表示是自己的手機中有許多要遵守保密協議的合約，還怪罪網友自己手機只有低俗的裸聊影片，才會以小人之心度君子之腹。

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