曾與宋承憲蘇志燮同台飆戲　性感女神李善貞如今「麵店洗碗」求生

48歲韓國女星李善貞憑藉亮眼外貌與鮮明個性，曾在90年代末的演藝圈迅速竄紅，成為備受矚目的螢光幕焦點。然而，她的星途隨著經歷閃婚閃離等風波後，人生陷入低潮。多年過去，她重返螢幕，坦言自己近年為了維持生計，到母親經營的麵店幫忙。



李善貞人生陷低潮 麵店打工求生

李善貞近期開設YouTube頻道，重返大眾視野。她在影片中分享，由於演藝機會銳減、長期缺乏戲劇邀約，積蓄已逐漸見底。為了維持基本的生活開銷與生計，她卸下明星光環，選擇到母親經營的麵店親手打拚。

李善貞曾在90年代末演藝圈爆紅，然而，她隨著經歷閃婚閃離等風波淡圈，近來開設YouTube頻道重返螢幕。（YouTube@sjdoing_studioleo）

性感女神李善貞90年代末紅極一時，曾與宋承憲、蘇志燮同台飆戲：

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她也分享最近的生活，在母親的麵店，她起初僅負責送餐。但日子久了，連煮麵、洗碗等粗重雜活也漸漸能輕鬆上手。畫面中，她毫無明星架子工作的樣子，盡顯她最真實且接地氣的一面。

李善貞曾和宋承憲、蘇志燮同台飆戲 閃婚閃離被圍剿

韓國女星李善貞在1990年代末期紅極一時，她於1996年擔任歌手金部勇歌曲《豐饒中的貧困》舞台伴舞與女主角，以第一代「Mambo Girl」（曼波女郎）之姿爆紅，憑藉火辣身材與獨特異國風情，一出場便驚艷全場，成為家喻戶曉的「性感女神」。

隨後她參演了創下全韓36%超高收視率的國民情境喜劇《三男三女》，與宋承憲、蘇志燮等頂級天王同台飆戲，人氣與一線女主角不相上下，並以魔鬼身材與反差萌個性成為各大王牌綜藝節目的常客，是無可取代的健康美代表。

然而，李善貞在事業巔峰後因私生活輿論遭受打擊而逐漸淡出。她在2012年與藝人LJ交往僅45天便閃婚，卻在短短4個月後宣告離婚，在當時相對保守的韓國演藝圈引來排山倒海的負面批評與惡意留言。這場風波使她罹患嚴重的恐慌症與社交恐懼症，多年無戲可拍且積蓄見底，最終只能退出演藝圈，低調前往母親經營的麵店打工洗碗求生。

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