《她很漂亮》黃靜茵挪用公款43億韓元被判刑　現送舊玩具又遭炮轟

韓國女星黃正音（或譯黃靜茵）去（2025）年爆出挪用公司公款投資虛擬貨幣，金額超過韓幣43億元（約2321萬港元），她坦承犯行，最終被判2年有期徒刑、緩刑4年。



只是黃正音自此形象似乎回不去，12日她本著美意發文，想要分送小孩用過的玩具給鄰里，卻被砲轟根本在丟垃圾。

黃正音（或譯黃靜茵）因韓劇《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》走紅：

送舊玩具亂堆泥土地 網怒轟想省垃圾袋費用

黃正音昨天在Instagram上發限時動態，

免費贈送玩具，小孩玩過但很乾淨的玩具，有需要的人請隨意拿走♥

她還提到免費贈送玩具的時間為2月13日到15日、每天中午12點到晚上7點，地點在首爾龍山區梨泰院洞，同時也曬出贈送玩具的照片。

只是一堆玩具堆放在一起，還直在擺在戶外的泥土地上，也沒有特別進行分類，讓許多網友看了以後覺得相當反感，紛紛炮轟：

「黃正音要處理廢棄物的話就要花錢啊」

「都要分送了，是不是先分類一下玩具」

「看起來就是想省垃圾袋的錢」等。



網友反應相當冷淡，不過黃正音並沒有撤掉發文。

黃靜茵在Instagram上發限時動態，曬出贈送玩具的照片，網友反感紛紛炮轟像丟垃圾。（IG@jungeum84）

黃正音過去曾演過愛情喜劇《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》等熱門韓劇，也是當時各大品牌爭相邀請的代言人。這幾年戲路改變，接下《7人的復活》等狗血劇翻紅。

只是去年爆出挪用公司公款，甚至個人經紀公司也沒有登記為「大眾文化藝術企劃業」。目前黃正音已經把所有金額繳回給公司，也完成補登記，只是外界眼光不友善，似乎做什麼都動輒得咎。

