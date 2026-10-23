派翠克遭控「玩別人女友」　深夜帶「耳機妹」回家飲酒至凌晨3點

一名男性網友23日凌晨在Threads上發文，指控女友「耳機妹」深夜單獨和派翠克相約喝酒，還到派翠克家中久待。



他氣憤標記派翠克帳號，質問「別人的女友比較好玩嗎？」不過女方在對話中反駁，強調雙方早已分手，並反控男方是恐怖情人。網友熱議派翠克此舉對不起正牌女友檸檬，完全沒有該有的邊界感。

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耳機妹原本是台灣緯來體育台的工作人員，因為外型亮眼，被觀眾注意到，如今轉型成KOL，並受邀上《小姐不熙娣》錄影分享。

台灣KOL「耳機妹」（Instagram@yuyu.ish）

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該名男性網友在Threads上貼出多張與耳機妹的對話紀錄，聲稱女方在電視台工作，當晚單獨與派翠克吃飯、喝酒至凌晨3點。男生認為此舉不妥，而且耳機妹中途把手機定位關掉，更讓男方覺得此地無銀三百兩，因而公開表達不滿。

網友根據證明網友提供的截圖和照片，發現耳機妹確實在派翠克家裡，由於派翠克正和啦啦隊女神檸檬穩定交往，深夜與女同事聚會實在不妥，就算耳機妹單方面聲稱已經跟男友分手，也不應該把異性帶回家中。

派翠克現任啦啦隊女友「檸檬」林芳婧（Instagram@funkygirls_lemon）

對此，派翠克經紀人回應：「這幾天連續工作好幾天，今天收工，剛好跟同事去小酌一下，聊工作上的事宜。同事的感情狀況不清楚，一切都是正常的朋友聚會，請勿過多揣測。」

派翠克與小S徐熙娣同為節目《小姐不熙娣》主持人（Instagram＠patrickliu0721）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】