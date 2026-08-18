網紅Joeman與前女友蕭伊分手懶人包｜牛肉麵、「無套」等爭議一覽

百萬YouTuber Joeman（九妹）與前女友蕭伊交往約2年後，於2026年7月底證實分手，沒想到恢復單身後，雙方感情爭議持續延燒。8月中旬開始，蕭伊陸續公開兩人交往期間的相處細節，從女網紅、AV女優、深夜煮牛肉麵，到「只能無套」、事前避孕藥及性病檢查等內容，都引發網友討論。



Joeman面對前女友接連公開的內容，則發文向蕭伊道歉，坦言自己在這段感情中「不是一個很好的對象」，並表示會深刻檢討自己。另一方面，被捲入事件的AV女優胎尼（Tiny）也出面說明。

Joeman（左）蕭伊（Instagram@joemanweng、11.sns）

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Joeman與蕭伊為什麼分手？蕭伊爆料了哪些內容？胎尼如何回應？Joeman又怎麼說？以下整理目前事件進度。

Joeman、蕭伊為什麼分手？交往約2年後證實恢復單身

Joeman與蕭伊的戀情過去相對低調，兩人雖曾被網友發現互動，但並未經常公開放閃。2026年7月底，兩人被發現Instagram互相取消追蹤，外界開始猜測感情生變，隨後Joeman經紀人證實兩人已結束約2年戀情。

蕭伊之後也公開回應分手一事，表示是自己提出分手，同時否認外界認為她靠Joeman維持生活、把對方當成「提款機」的說法。當時雙方並未公開說明完整分手原因，直到8月中旬蕭伊陸續公開更多交往期間的經歷，外界才進一步了解她對這段感情的諸多不滿。

蕭伊爆料Joeman什麼？女網紅、AV女優、牛肉麵等爭議一次整理

目前蕭伊公開的內容，主要集中在兩人交往期間的相處模式，以及Joeman與其他女性的互動。

需要注意的是，上述部分內容為蕭伊或其弟弟公開說法，Joeman目前並未針對所有指控逐項回應或證實，因此相關內容仍應以當事人說法呈現。

蕭伊被質疑「找長期飯票」？曝Joeman開玩笑喊繳房貸20次

外界曾一度有傳言質疑蕭伊是把 Joeman 當作「長期飯票」或想「蹭流量」。對此，蕭伊在 Threads 憤怒反擊，表示自己本身的經濟能力非常好（其弟弟隨後更曬出對帳單，證實蕭伊靠投資台股便年獲利千萬（台幣，下同，1千萬台幣約246萬港元））。

蕭伊被質疑「找長期飯票」？曝Joeman開玩笑喊繳房貸20次。 （Threads@11.sns）

蕭伊透露，Joeman 明明知道她很有錢，卻在交往的 2 年期間，「用開玩笑的語氣講了超過 20 次，叫我幫他繳房貸」。這讓她忍無可忍，反問外界：

這樣是我要找長期飯票嗎？到底誰才是想找長期飯票？

Joeman女網紅租客爭議是什麼？蕭伊曝交往期間竟不知情

蕭伊公開談到Joeman的房產及女網紅問題，指稱Joeman住處附近有一處房產曾出租給女網紅，而自己身為交往約2年的女友，卻不知道相關情況。蕭伊也提到，該名女網紅與Joeman曾有一起出國、慶祝生日等互動，因此讓她對兩人的關係產生疑問。

她認為，如果對方只是一般租客，自己為何在交往期間完全不知情，是她無法接受的原因之一。不過，目前網路上出現的特定女網紅身分，多屬網友自行猜測，並沒有足夠證據證明相關人物與Joeman之間存在蕭伊所質疑的關係，因此不宜將網路猜測視為事實。

Joeman被爆趁蕭伊出國約AV女優 胎尼（Tiny）怎麼回應？

蕭伊另一項公開內容與AV女優有關。她指稱自己出國期間，Joeman曾與一名台灣AV女優吃無菜單料理，之後還親自開車送對方回家。由於蕭伊後續曾公開「T開頭」等線索，網友開始猜測女方身分，AV女優胎尼（Tiny）因此遭到大量討論。

AV女優胎尼Tiny（Instagram@tiny_219__）

胎尼回應：認識Joeman近10年 否認兩人曾發生關係

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胎尼8月17日晚間針對事件發聲，表示自己與Joeman認識近10年，平時約1、2年才吃飯敘舊一次，並強調兩人「從未發生過任何關係」，也表示自己當時並不知道Joeman的感情狀態。胎尼也提到，公眾人物保護伴侶隱私很正常，自己過去並不知道對方交往對象的身分。

不過，胎尼發聲後，蕭伊隨即在Threads反擊「不要裝了！」，並稱自己知道胎尼曾坐過Joeman的副駕駛座。蕭伊也進一步指稱，Joeman曾以「心情不好要耍廢」為由外出，事後還曾放上一張疑似「女友視角」的吃飯照片，之後又刪除。

目前蕭伊與胎尼對於當晚情況的說法並不一致，胎尼則否認自己與Joeman曾發生關係。

Joeman「牛肉麵」爭議是什麼？蕭伊曝凌晨3點對話

除了女性友人及AV女優爭議，蕭伊也公開兩人過去的對話紀錄。

其中一段對話顯示，Joeman曾在凌晨接近3點時傳訊息表示「我想吃牛肉麵，你過來幫我煮」，並稱願意過來才是有誠意，可以「補分數」。蕭伊當時回覆「現在快3點了」、「很晚了我出門也很危險」，但依她公開的對話內容，Joeman仍要求她過去。

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對於感情期間的相處問題，Joeman後續公開道歉，坦言自己不是一個好的感情對象，並表示會深刻檢討自己；不過，他並未針對這段「牛肉麵」對話另外逐項說明。

Joeman「只能無套」是什麼？蕭伊曬事前避孕藥、性病檢查對話

這波Joeman、蕭伊分手爭議中，另一個引發高度討論的內容就是避孕與性健康問題。

蕭伊曬對話：要求Joeman預約全套性病檢查

蕭伊另外公開與Joeman的對話紀錄，內容涉及預約全套性病檢查。從她公開的內容可見，蕭伊曾要求Joeman替她預約檢查，並表示自己因為相關事件感到不安，甚至說「我現在都覺得自己快得病了」。

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她也在對話中表達自己對這段感情的失望，認為自己原本期待能走入婚姻，卻受到傷害。目前公開資訊主要來自蕭伊曬出的對話及她本人說法，Joeman並未針對這部分內容逐項公開說明。

蕭伊曬多盒事前避孕藥 稱長期自行負擔費用

蕭伊公開多盒事前避孕藥照片，並指稱自己在兩人交往期間長期服用事前避孕藥，相關費用也都是自己負擔。她進一步指稱，Joeman曾要求兩人發生性行為時「只能無套」，因此自己才選擇長期服用事前避孕藥。

蕭伊曬多盒事前避孕藥，稱長期自行負擔費用。（Instagram@11.sns）

蕭伊回顧這段感情時表示「我很後悔自己那麼笨」，同時也希望知情人士若掌握其他內情，能向她透露。需要強調的是，「只能無套」為蕭伊公開的指稱，目前並非Joeman公開承認的說法。

蕭伊弟弟爆料Joeman什麼？控「約砲、包養、把姊姊當傭人」

事件延燒後，蕭伊弟弟也在社群平台發文替姊姊抱不平，表示自己曾看到姊姊為了這段感情多次哭泣，並批評Joeman沒有珍惜姊姊。

蕭伊弟弟進一步提出「約砲、包養、把她當傭人」等指控，並表示自己對姊姊遭遇感到不捨。不過，這部分內容屬於蕭伊弟弟的公開指控，並非Joeman已經證實的事實，因此仍應以當事人各自說法為準。

Joeman遭爆吃飯「蹭免單」？蕭伊弟弟稱收到多人私訊

一名女網友在社群平台 Threads 曬出與蕭伊弟弟的對話截圖，控訴過去曾接受 Joeman 邀約一起吃飯。用餐到一半時，Joeman 突然以「出去講電話」為藉口離開座位，隨後便整個人人間蒸發，再也沒有返回餐廳，最後只能由女方買單。蕭伊弟弟稱「這招用在很多人身上」，並表示自己收到多則類似私訊。

不過，這部分目前是蕭伊弟弟轉述網友私訊內容，並非經獨立查證的事件，因此不宜直接視為已獲證實的事實。

Joeman怎麼回應蕭伊爆料？公開道歉認「不是好對象」

面對蕭伊陸續公開交往期間的相處細節，Joeman也在事件延燒後發文回應。Joeman首先替蕭伊澄清，表示她並不是為了錢跟自己在一起，強調蕭伊有自己的事業與能力，也從未想過靠他得到什麼好處。

對於兩人的感情，Joeman表示自己回頭審視後，認為過去有許多做錯的地方，爭吵時也有不少不成熟的言論。他坦言，自己「不認為我是一個很好的對象」，認為是自己沒有好好珍惜對方，並向蕭伊道歉。

Joeman最後表示，自己會深刻檢討，在確定自己真正想要的感情生活之前，不會輕易踏入下一段感情。值得注意的是，Joeman目前的公開回應主要集中在道歉與反省，並未針對女網紅、AV女優、牛肉麵、「只能無套」等指控逐項回應。

Joeman、蕭伊事件時間軸

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