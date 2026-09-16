《古惑仔》陳柏渝傳與企業家3年情斷　疑遭「最美性學博士」介入

「最美性學博士」許藍方近日意外捲入企業家施冠伸的感情風波。根據「鏡週刊」報導，施冠伸過去與「古惑仔」系列電影女星陳柏渝交往約3年，近期傳出兩人分手，網路及相關人士更指稱，男方身邊疑似出現新對象，名字指向許藍方。不過，許藍方所屬公司已代為否認，強調兩人僅曾因公益活動碰面一次，之後沒有私下見面或聯繫。



施冠伸過去被資深製作人周遊收為乾兒子，與陳柏渝交往期間，女方也曾多次陪同他出席商務場合，並一同拜訪周遊，兩人的交往狀況一度相當穩定。近期兩人感情生變，相關消息再度受到外界關注。

陳柏渝於2000年代來港發展，在《友情歲月山雞故事》跟陳小春有感情線。（電影截圖）

陳柏渝早期在香港發展，曾出演《古惑仔》系列、拍攝張學友《有個人》MV：

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據相關人士說法，施冠伸日前向陳柏渝提出分手，並以「已經沒有愛了」作為理由，讓女方一時難以接受。隨著兩人戀情告終，外界也開始揣測是否另有感情因素介入，許藍方因此被捲入話題。

對此，許藍方所屬「黑咖灰文化創意有限公司」發出說明，強調許藍方與施冠伸第一次、也是目前唯一一次見面，是受邀參加羽球公益活動，且為公開場合。公司表示，當天活動的邀約、時間安排及相關聯繫，都是由執行經紀與施冠伸接洽。

更多「最美性學博士」許藍方相片：

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公司進一步說明，活動結束後，施冠伸曾提出未來合作事宜，並邀請許藍方，但相關溝通均透過經紀助理及許藍方助理所在的群組進行。由於許藍方工作行程無法配合，雙方並未再次見面，後續聯繫也都是施冠伸與公司執行經紀之間進行。

公司強調，施冠伸並沒有許藍方的私人聯絡方式，雙方沒有私下聯繫或交往關係，因此針對「許博士是施理事長新對象」的說法，明確表示「與事實不符」。公司也表示，已提供當時羽球公益活動的邀請Email、執行經紀與施冠伸的聯繫紀錄，以及活動後針對工作合作的群組對話，供媒體查證雙方實際接觸情況。

施冠伸也對相關傳聞作出回應：「謠言止於智者，不去理會，謠言就發酵不起來。如果有對許博士造成任何困擾，相當抱歉，我們雙方是當事者，最清楚知道造謠者是謊報。」

至於陳柏渝，面對外界詢問是否曾談及許藍方，她則簡短回應：

我沒講過，也不知道。

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