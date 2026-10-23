你的保安李寶安丨何爵天歎友台尺度驚人　AV女優濱崎真緒都要認低

HOY TV全新處境喜劇《你的保安李寶安》尚未正式開播，已憑藉破格題材與幽默話題掀起熱議。金像導演何爵天日前聯同主角李尚正、盧頌恩聯同客串演員江嘉敏出席宣傳造勢活動，席間大方暢談新劇排陣的挑戰，更意有所指地「抽水」友台黃金時段劇集的親熱尺度過大，引發全網聯想到近日熱播劇《璀璨之城》的大膽激情戲碼。事件更吸引有份客串的日本知名AV女優濱崎真緒（日文原名：浜崎真緒 / Mao Hamasaki）在社交平台幽默自嘲，與導演隔空互窒，成為網民熱話。

HOY首套處境劇《你的保安 李寶安》。（資料圖片）

何爵天讚濱崎真緒：「佢要講廣東話對白嘅，佢又背得非常之好熟練，同埋我俾佢都好多指引，佢都係做得非常之好，完全唔似第一次拍劇。」（鄧穎琪攝）

何爵天笑指友台劇集尺度大

在日前發布會受訪時，何爵天毫不避諱地將焦點轉向同業競爭，直指現時友台在晚上8點半黃金時段播映的劇集尺度相當驚人（根據通訊事務管理局規定，「合家歡時段」為每日下午4時至晚上8時30分，《璀璨之城》安排於8點30分播映剛好緊接合家歡時段結束，故出現較大膽尺度。），並打趣道：「因為我見到有啲電視劇都好大尺度，都係八點半播嘅，我覺得我都可以嘅！」一番話隨即引來大批網民對號入座，直指其暗寸《璀璨之城》中連場突破合家歡界限的激烈親熱戲。

面對這場跨台「尺度之爭」，獲邀在劇中客串的日本知名AV女優濱崎真緒亦不甘寂寞，在社交平台上載拍攝花絮湊熱鬧抽水。她驚嘆香港電視尺度之大，並自嘲其客串戲份極其保守乾淨：「看到這一幕，我非常有信心我客串的電視劇在下午4:00播出也不會有什麼問題！」更直言「原來香港的尺度那麼厲害」。帖文一出，導演何爵天火速在留言區現身「補刀」，幽默形容濱崎真緒在劇中的造型過於密實：「你同著咗太空衣無分別！」

浜崎真緒發文抽水。（Threads@maohamasaki_official）

兩人逗趣互動。（Threads@maohamasaki_official）

堅持推深夜及網上無刪剪導演版

儘管黃金時段播出受到合家歡規例限制，正片無可避免需對敏感畫面作出修剪，但何爵天強調不會因時段規限而扼殺創作自由。他透露已向電視台極力爭取，目前正籌備於深夜時段或網上串流平台推出一個「未經刪剪的導演加長版」。何爵天承諾，這個加長版將原汁原味全數保留所有大膽與破格內容，絕不受電檢尺度閹割，旨在讓期待已久的觀眾能夠在深夜時段欣賞到最純粹、最原汁原味的喜劇創作。

堅持未刪減導演版。（鄧穎琪攝）

網民笑指連日本AV女優都要向香港電視尺度認低威

不少網民笑言，找來日本殿堂級AV女優客串，戲服卻被形容為「穿太空衣」，反觀傳統大台的黃金檔期卻連環上演惹火激情戲，強烈反差令網民紛紛忍俊不禁，笑稱「連AV女優都要在香港電視尺度面前認低威」、「八點半播激情戲，AV女優反而著太空衣，真係世界變！」亦有大批觀眾對未刪剪導演版表示引頸以待，期待新劇為本地電視圈帶來耳目一新的喜劇火花。