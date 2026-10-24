馬天宇喪父低谷全靠楊冪及時拯救！親解刪好友張萌微信始末勁傷心

內地男演員馬天宇與女演員兼製片人張萌，近日在內地影音平台芒果TV綜藝節目《後會友期》中相隔近十年再度同框。兩人在2016年合作《幻城》後，因拍戲邀約被拒及一句氣話而斷交近十年，雖然在節目中坦誠相對並重新加回微信，但雙方皆坦承彼此間的裂痕並未隨之消失，真摯卻殘酷的友情現狀隨即登上熱搜榜（熱門搜尋），引發廣大網民熱議。



內地男演員馬天宇與女演員兼製片人張萌，近日在內地影音平台芒果TV綜藝節目《後會友期》中相隔近十年再度同框。（微博＠馬天宇）

馬天宇與張萌十年前因拍戲邀約被拒及一句氣話而斷交，雖然在節目中坦誠相對並重新加回微信。（微博＠張萌）

合作《幻城》結緣 因拒拍戲爆發衝突

現年40歲的馬天宇為內地知名歌手及演員，曾以歌曲《該死的溫柔》走紅，後參演《古劍奇譚》等熱播劇；而張萌則由演員轉型為影視劇製片人，代表作包括電視劇《安家》。二人於2016年合作電視劇《幻城》時建立良好私交。

現年40歲的馬天宇為內地知名歌手及演員，曾以歌曲《該死的溫柔》走紅。（微博＠馬天宇）

張萌則由演員轉型為影視劇製片人，代表作包括電視劇《安家》。（微博＠張萌）

張萌轉型製片人後曾邀約馬天宇拍戲，但當時馬天宇正在經歷父親病重與個人狀態低谷，加上認為劇本不合適而婉拒。不料張萌當時脫口而出：「那好，以後我的戲你都別來。」馬天宇認為正常拒絕不該被全盤否定，隨即刪除張萌微信，連同他的胞姐亦將張萌的聯絡方式一併刪除。對於張萌在節目中指責刪好友行為「幼稚」，馬天宇當場反問：「幼稚嗎？你拉黑（封鎖）過別人嗎？」

張萌轉型製片人後曾邀約馬天宇拍戲，但當時馬天宇正在經歷父親病重與個人狀態低谷，加上認為劇本不合適而婉拒。（網上圖片）

馬天宇認為正常拒絕不該被全盤否定，隨即刪除張萌微信，連同他的胞姐亦將張萌的聯絡方式一併刪除。（網上圖片）

馬天宇的姐姐也將張萌的聯絡方式刪除了。（網上圖片）

楊冪低谷期伸援手 破冰後裂痕難補

馬天宇在節目中透露，父親離世後他曾鎖門兩三個月不出門，最艱難時打給圈中好友楊冪，描述道：「她馬上把我接住。」他自爆社交圈極小，低落時甚至只能與AI聊天。而張萌則表示當年感到「被背叛」，但斷聯期間每趟旅行仍會為馬天宇購買馬克杯。

馬天宇在節目中透露，父親離世後他曾鎖門兩三個月不出門，最艱難時打給圈中好友楊冪，描述道：「她馬上把我接住」。（微博＠圈內頂流）

馬天宇在節目中透露，最艱難時打給圈中好友楊冪，描述道：「她馬上把我接住」。（微博＠楊冪）

馬天宇在節目中透露最艱難時打給圈中好友楊冪。（微博＠楊冪）

儘管馬天宇最終同意加回微信，但截至節目播出，兩人微博仍未恢復互相追蹤。馬天宇直言若再遇到類似情況仍會選擇刪除，並評價張萌「情商不夠但人是好的」。

儘管馬天宇最終同意加回微信，但截至節目播出，兩人微博仍未恢復互相追蹤。（網上圖片）

馬天宇直言若再遇到類似情況仍會選擇刪除，並評價張萌「情商不夠但人是好的」。（網上圖片）