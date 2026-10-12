蒸氣眼罩3大禁忌｜楊冪熱敷險毀容！　眼科醫生警告：眼發炎勿敷!

蒸氣眼罩｜冷知識｜不少人眼睛疲累時，都會選擇敷蒸氣眼罩紓緩，但原來使用不當隨時更會傷到眼！早前更有藝人楊冪試過使用這類蒸氣眼罩後出現燙傷，險些毀容。有眼科醫生表示，一次性蒸氣眼罩約40度，短暫使用一般不至於燙傷，但如果使用時間過久或溫度過高，則有可能對眼睛造成損傷。想知有哪些人不宜使用，以及正確的使用方法？即看下文！



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蒸氣眼罩｜楊冪疑因使用蒸氣眼罩被燙傷

都市人經常長時間對著電腦及手提電話，都會令眼睛疲累，很多人都會在睡前選擇使用蒸氣眼罩去紓緩。內地演員楊冪早前在社交網站微博上發文指，「蒸氣眼罩咬我」，並配上一張眼部附近燙傷的照片，懷疑因使用蒸氣眼罩而被燙傷。

楊冪疑被蒸氣眼罩燙傷。（楊冪@微博）

蒸氣眼罩｜為甚麼熱敷可以紓緩眼睛疲勞？

眼科醫生葉佩珮曾在社交網站上提到，血管有冷縮熱脹的原理，對眼睛也一樣，熱敷有助促進眼部血液循環，讓周圍的肌肉放鬆，消除眼睛疲勞，增加淚水分泌，紓緩眼乾症狀。

蒸氣眼罩｜有哪些使用細節要留意？

她亦指出，熱敷眼睛看似好處多，但在某些情況下熱敷反而會加劇眼部不適，例如是眼睛出現過敏的時候。眼敏感會有眼痕、眼腫、眼痛等症狀，冰敷能使血管鎮靜並收縮，減少釋放組織胺，其溫度可降低過敏細胞的活躍性，達至消腫或減低結膜充血的效果。

蒸氣眼罩禁忌【1】長時間熱敷會對眼睛造成損傷

台灣眼科醫師高丕霖指出，一次性蒸氣眼罩約40度，短暫熱勢一般不至於燙傷；若有燙傷，多會出現持續刺痛、紅腫、畏光或視力模糊；但如果使用時間過久或溫度過高，都可能對眼睛造成損傷。

蒸氣眼罩禁忌【2】不可戴著隱形眼鏡熱敷

台灣新陽明聯合診所提到，熱敷時要先除下隱形眼鏡，且卸除眼妝及分泌物。他們亦提醒，如果處於發炎狀態，如紅癢、急性過敏、結膜炎、嚴重針眼時，則不可以熱敷。

蒸氣眼罩禁忌【3】眼睛發炎不可熱敷

花王曾在網上指，如果眼睛或眼周有疾病、發炎（傷口、腫脹、濕疹或其他皮膚異常）；對溫度敏感，或對溫度反應遲鈍人士，以及正在接受治療的人士，在使用前最好先諮詢醫師或藥劑師。如果有幼童、行動不便及失智者等使用蒸氣眼罩時，需在親友陪同下使用。

蒸氣眼罩｜還有甚麼方法可紓緩眼睛疲勞？

台灣新陽明聯合診所亦提到，當長時間用眼過度，感覺乾澀、疲倦時可以透過熱敷幫助睫狀肌放鬆，以提升眼周血液循環減緩眼部疲勞感。

蒸氣眼罩｜如何正確熱敷眼睛？

想要熱敷眼睛，大家可以每次熱敷10至15分鐘、每天可2至4次。

眼睛疲勞紓緩方法｜1. 熱毛巾

大家可以使用熱毛巾熱敷，但需要留意溫度，以及毛巾是否乾淨。

眼睛疲勞紓緩方法｜2. 拋棄式眼罩

而拋棄式眼罩則單一包裝，比較乾淨衛生，但溫度不易控制。

拋棄式眼罩溫度不易控制。（AI生成圖片）

眼睛疲勞紓緩方法｜3. 插電式眼罩

另外，大家也可選擇使用可插電式眼罩，它可以定時定溫安全性較高，也能重複使用。

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