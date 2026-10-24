李克勤素顏近照膚色黝黑斷崖式衰老　樂壇勞模為養家搏到盡

現年58歲的「零瑕疵歌手」李克勤（Hacken）近年主力北上發展，除了密密接拍內地綜藝節目，其巡迴演唱會更是開完一場又一場，吸金力極強。然而，日前有網民在社交平台分享李克勤的私下素顏合照，相中的他面容略顯憔悴、魚尾紋橫生，隨即引發廣泛討論，不少網民驚呼男神「老態盡顯」，直指呈現「斷崖式衰老」，令人心痛。

許志安近期任李克勤紅館騷嘉賓合唱《從你祝福中離開》、《深深深》。（Threads）

李克勤更重返TVB為大熱節目《中年好聲音4》決賽擔任評審。（盧振輝 攝）

李克勤同太太盧淑爾打高爾夫球！（IG@hacken1206）

李克勤素顏生圖曝光

從流出的零濾鏡生圖可見，私底下的李克勤打扮一貫低調樸素，但其真實狀態卻讓不少網民大感意外。相中的他未有上妝，眼角及眼下位置浮現深刻的魚尾紋及眼袋，法令紋亦相當明顯；以往圓潤飽滿的面頰如今略顯消瘦乾癟，膚色亦偏向黝黑暗沉，整個人顯得頗為疲憊滄桑。此外，在強光照射下，其髮際線亦隱見後移，昔日白面書生的斯文小生形象蕩然無存。

李克勤皮膚黝黑且帶有風霜感，很大程度上源於他私下極度熱愛運動。作為香港明星足球隊的骨幹成員，李克勤多年來風雨不改練波、踢友誼賽，加上不時相約羽毛球國家隊名將切磋，長期在烈日下暴曬且少做防曬工夫，日積月累下自然加速了皮膚的歲月痕跡。

（小紅書圖片）

「樂壇勞模」長年舟車勞頓

不過，除了戶外運動的影響，更多歌迷將他的憔悴歸因於長年高強度的工作壓力。李克勤向來在行內有「樂壇勞模」之稱，近年事業重心全面轉移內地，各大電視台的音綜節目幾乎都能見到其身影。為了應付密密麻麻的通告，他經常中港兩邊走，長時間舟車勞頓、搭早機趕高鐵；加上電視節目動輒通宵錄製十多個小時，對年近六十的他而言，體力與精力無疑是一大考驗，疲態自然直接反映在臉上。

李克勤前往內地內蒙古包頭演唱會。（《第一現場》影片截圖）

李克勤為供樓名校學費搏到盡

李克勤之所以年過半百依然「搏到盡」，背後全因一份沉甸甸的家庭責任。在圈中以「愛妻號」及「好爸爸」聞名的他，多年來一力承擔全家龐大的生活開支。據悉，李克勤一家居住在港島南區壽臣山道曉穎花園複式連天台豪宅（夫婦二人共持有逾2.6億元物業），每月供樓與物業維持開支不菲；而兩個兒子自小就讀頂尖國際學校，近年陸續安排海外升學，昂貴的學費與生活費支出驚人。為了讓太太盧淑儀與兩名愛兒享有最優質的生活，李克勤多年來甘願化身「賺錢機器」，不敢讓自己停下腳步。

雖然容貌引來網民熱議，但絕大部分輿論均對其抱持理解與敬佩。不少歌迷力撐李克勤身為實力派唱將，從不靠外表吃飯，私底下零偶像包袱、拒絕盲目進行醫美打針，展現最真實的自然衰老，反而更顯真實與從容。更有網民直言：「58歲操勞成咁好正常，男人的皺紋都係責任的痕跡」、「歲月雖然留低痕跡，但只要佢一上台拎起支咪，依然係無可替代的『行走的CD』。」