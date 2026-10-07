李克勤內蒙演唱會遲大到　草根歌手侯浪連唱2小時廣東歌救場爆紅

10月3日，在內蒙古包頭演唱會憑藉「神級救場」，替李克勤連唱近20首歌而火遍全網的歌手侯浪，回到家鄉廣東汕頭潮陽，現場與鄉親面對面分享音樂故事。內媒第一現場記者也對侯浪進行了專訪，聽他講述這場意外出圈背後的經歷與心聲。



9月26日晚，內蒙古包頭《紀元回聲》演唱會現場出現突發狀況，壓軸嘉賓李克勤因行程延誤等原因未能按原計劃登台，面對場內三萬餘名等待的觀眾，演出總導演聯繫了歌手朋友侯浪緊急救場。

第一首就是Beyond《不再猶豫》 替李克勤救場爆紅後卻不打算利用流量幹什麼 更多專訪內容▼▼▼

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侯浪回憶起當時的情況：接到老友的救場電話時，他正在附近吃燒烤，根本來不及猶豫，果斷掃了一輛共享單車直奔現場。侯浪回憶道：

當時的想法很簡單，就是幫好朋友撐場、完成任務。來不及更換日常便服，更沒有彩排、既定歌單和提詞設備，只把手機裏的歌單交給調音師便直接上了舞台。

從Beyond的搖滾經典到港台流行金曲，侯浪接連演唱了近20首粵語經典歌曲，不斷帶動全場齊聲大合唱，穩穩托住了三萬人體育場的現場氛圍。原本預估只需要臨時撐場半小時，沒想到這一唱就是近兩個小時，直到李克勤順利抵達。

演出結束後，李克勤專程找到侯浪擁抱致謝。讓李克勤沒想到的是，侯浪拿出了16年前與李克勤在深圳的合影，這讓李克勤感到十分意外。

當時真的很激動，沒想到我真的能撐到李克勤趕來。看到16年前我們的合影，李克勤說他記得是在深圳。

深耕港樂賽道 做歌手的同時還參與幕後策劃

侯浪1993年出生於廣東汕頭，深耕港樂賽道十餘年。2014年入行後，他一邊登台唱歌，一邊做演唱會幕後策劃，曾參與策劃水木年華、王傑等歌手的巡演。2017年組建樂隊後，他常年在全國劇院、Livehouse巡迴演出，參與紀念黃家駒、張國榮、王傑等主題巡演，積累了紮實的現場功底。

演出結束後，李克勤專程找到侯浪擁抱致謝，發現二人早在16年前已有一面之緣並曾合照。（《第一現場》影片截圖）

李克勤後台找到侯浪擁抱致謝 侯浪拿出16年前合照 李克勤：我記得▼▼▼

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侯浪透露：早年曾在深圳地盤打工

侯浪告訴第一現場記者，他和深圳早有緣分。早年他曾在深圳龍崗打工，做過建築工人。正是這段地盤經歷，讓他真切體會到奮鬥的力量，一直堅持唱歌。一晃十多年，他感慨深圳變化巨大。如今33歲的他，心中還有個夢想：希望能在家鄉廣東開一場演唱會。

最早的時候在深圳龍崗的黃閣坑那裏做工人，雖然很苦，但是跟兄弟們每天在一起，有那種拼搏的勁，也是種奮鬥的精神。

侯浪透露，他在年輕時很早就出來打工，也在電子廠裏幹過，那時沒有什麼夢想，單純想賺錢買手機電腦。後來慢慢才發現，自己要有一份事業。

演唱會救場後爆火 一夜漲粉幾十萬

侯浪也因這次的救場事件迅速走紅，其社交媒體粉絲目前已暴漲了幾十萬。對此侯浪稱心態並沒有變化，不會因為自己有流量了就要乘勝追擊什麼，當流量褪去他也就當沒發生過。而面對網友喊「應該分一半演唱會的收入給他」的調侃，侯浪說：「無功不受祿。」

侯浪對第一現場記者說：

網友說我是草根歌手，我不覺得是貶義，也有網友說我是專業歌手，我覺得大家覺得好聽就行。

火了之後，很多人找侯浪合作。他表示，合作的首先一定要有音樂形態的東西，其他亂七八糟的很反感，最反感的是直播帶貨。

侯浪的故事，就像一首未完待續的粵語金曲，前半段是泥濘裏的摸爬滾打，後半段是聚光燈下的高光萬丈。

從深圳地盤的艱苦打工，到包頭體育場的萬人大合唱；從當年那個為了買電腦四處打工的迷茫青年，到如今面對流量暴漲卻清醒說出「無功不受祿」的成熟歌者。侯浪的逆襲，看似是一場「吃着燒烤被命運砸中」的意外，實則是他用十餘年的堅持與熱愛，在歲月裏默默蓄力的必然。

在這個人人都想抓住流量快速變現的時代，他拒絕直播帶貨的誘惑，守住作為音樂人的底線與純粹。他證明了，在這個喧囂的世界裏，總有一些東西值得堅守——比如夢想，比如情誼，比如那份「大家覺得好聽就行」的質樸初心。

聚光燈會暗，流量會散，但只要心中的那團火不滅，每一個平凡的奮鬥者都有機會在自己的舞台上，唱出屬於自己的「神級救場」。期待侯浪，帶着這份清醒與熱愛，早日站在家鄉廣東的舞台上，兑現那個關於夢想的約定。

接下來，侯浪在內蒙古包頭還有自己的演唱會，期待這位「草根歌手」在更大的舞台上，繼續追夢前行。