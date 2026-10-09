許志安演唱會丨李克勤感嘆昔日大獎破天王壟斷：原來我哋都可以攞

相隔11年（前次個人紅館演唱會為2015年《Come On》演唱會）兼迎來入行40周年的許志安，一連三場《許志安Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》今晚（9日）於紅磡香港體育館迎來第二場。繼首場邀請到「E神」陳奕迅驚喜撐場後，今晚的嘉賓陣容同樣份量十足，請來相識多年的樂壇好友李克勤作客，二人同台飆歌爆發超強火花，掀起全場大合唱高潮。

李克勤任許志安第二場演唱會嘉賓。（Threads）

網民讚許志安、李克勤為兩部行走的CD。（Threads）

二人憶述昔日獲得「最受歡迎男歌星」

演唱會進行到嘉賓環節時，李克勤震撼現身，即時引發全場歌迷高聲尖叫。許志安談到想邀請李克勤擔任嘉賓：「我話，我開騷可唔可以做我嘉賓。跟住佢話：『幾多號？』我話9號，跟住佢話：『我唔喺香港，不過你需唔需要我改機票返嚟？』」

之後二人憶述昔日獲得「最受歡迎男歌星」（2001年許志安首次奪得「最受歡迎男歌星」，李克勤緊隨其後2002年獲得「最受歡迎男歌星」），克勤感嘆原來除咗四大天王之外，其他人都可以攞。他笑說：「我唔知道嗰陣時除咗嗰四個天神攞之外，仲可以有其他人攞。係你攞完之後，喂原來大家都有機會。」李克勤還表示希望許志安不要隔太久才開個唱，更直言許志安下次開演唱會，一定會再做嘉賓。

許志安李克勤合唱《從你祝福中離開》、《深深深》。（Threads）

許志安李克勤合唱《深深深》引爆全場共鳴

克勤透露，今次特別挑選了安仔在華星唱片年代一首非常動聽的深情作品《從你祝福中離開》進行合唱。這首由倫永亮作曲、林夕填詞的歌曲情感細膩，經由二人重新演繹後更顯層次感，完美展現頂級歌手的合唱功力，令現場歌迷聽得如痴如醉。

合唱完《從你祝福中離開》後，二人隨即再為樂迷送上加碼驚喜，Crossover合唱李克勤早期的經典代表作《深深深》。當前奏旋律一響起，紅館即時化身大型K房，全場觀眾齊聲跟唱，熟悉的歌詞與旋律瞬間勾起了大家無數的成長回憶，將整晚氣氛推向最高峰。