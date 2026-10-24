前TVB主播譚詩雅揭潛規則　試鏡娛樂公司被高層侮辱要求「除褲」

前TVB新聞主播譚詩雅（Zya）憑藉甜美知性的專業形象深得觀眾喜愛，自今年3月宣布離巢後，其動向一直備受關注。近日，繼女星袁澧林公開曾遭遇性騷擾的經歷後，譚詩雅亦勇敢選擇在社交平台發文揭露黑幕，驚爆自己剛大學畢業、初出茅廬時險遭演藝圈「潛規則」的慘痛往事。



袁澧林早前公開自己入行後屢遭性騷擾的經歷。（IG@angela.yuen）

前TVB新聞主播譚詩雅長文再揭潛規則黑幕。（IG@szengatcn）

譚詩雅痛揭曾險遭潛規則

譚詩雅在長文中沉痛回憶，當年她懷抱滿腔熱誠到處試鏡爭取幕前機會，豈料前往一間「所謂娛樂公司」洽談電影合約時，竟遭遇高層露骨且侮辱性的言語騷擾，令她深感屈辱。該名娛樂公司高層在會面時態度肆無忌憚，竟單刀直入表明，若想在電影中「擔正」做女主角，交換條件就是必須接受「潛規則」。對方言辭極度露骨，除直接提出「除褲」等荒謬要求，更明言「有冇機會睇你肯唔肯付出」。

譚詩雅曾是TVB新聞主播，今年3月正式宣布離職。（IG@szengatcn）

更過分的是，該高層為了逼她就範，竟狠揭她過往的感情創傷作為突破口，大言不慚地聲稱「你俾男人呃過就會知道同邊一個做都一樣」，甚至搬出某位圈中知名女星作例證，企圖扭曲她的價值觀與是非觀。

譚詩雅大爆被娛樂公司高層要求「除褲」上位。（IG截圖）

街頭淚崩登巴士：唔想做自己討厭嘅人

面對眼前不堪的侮辱與底線考驗，譚詩雅毫不妥協並當場斷言拒絕。該名高層見利誘不成，隨即變臉出言恐嚇：「今日你行出呢個門口就唔會再搵你㗎啦！」轉身離開公司後，譚詩雅情緒徹底崩潰，一踏出大門便忍不住在街頭痛哭失聲，一路邊哭邊登上巴士，並致電好友無奈哭訴「點解要咁樣」。她當時心痛地警醒自己：「我好想做到我想做的事，但係我唔想成為一個自己都討厭嘅人。」

譚詩雅畢業於中文大學社會學系，曾於青少年機構、學校等任職社工。（IG@szengatcn）

新聞主播譚詩雅2024年加入無綫新聞部，今年宣布離開。（TVB）

事隔多年，譚詩雅坦言因近期的社會討論，令這段痛苦回憶再次湧上心頭，形容這是當年社會給她上過的殘酷一課。她在文末堅定寫道：「任何行業的女性都不應該這樣被對待，除了難過，還有憤怒。不想提起但是不能沉默了。」她挺身揭發娛樂圈潛規則的暗黑內幕，獲大批網民一致讚賞其堅守原則與勇敢發聲的正直態度，紛紛留言力撐她為女性樹立了良好榜樣。

譚詩雅參選2022年港姐，但並未入圍。（資料圖片）