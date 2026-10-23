陳瀅拒拍強姦戲堅守底線　爆《璀璨之城》全裸片花遭導演私下廣傳

陳瀅（Jeannie）日前作客由梁靖琪（Toby）主持的YouTube節目《SpotiTalk》，兩位花旦大談女演員光鮮背後的辛酸與心理關口。入行演戲多年的梁靖琪在節目中陳述，個人至今對接拍親熱床戲同遭侵害的強姦戲份留存心理排斥，陳瀅亦在對話中表明，拍攝強姦情節屬於個人不可打破的界線，入行12年來未試過亦不想試。



陳瀅突破演出成全城熱話。（劇集截圖）

在鏡頭前除剩內衣。（劇集截圖）

陳瀅在《璀璨之城》大膽演出。（劇集截圖）

陳瀅（Jeannie）作客由梁靖琪（Toby）主持的訪談節目。（YouTube＠SpotiTalk）

陳瀅視強姦戲為終極底線：我好抗拒

近期熱播的台慶劇《璀璨之城》掀起全城熱話，劇中女主角陳瀅（Jeannie）破格的超大尺度演出更在網路上引發了數以萬計的熱烈討論。陳瀅作客由梁靖琪（Toby）主持的YouTube節目《SpotiTalk》時，入行多年的梁靖琪坦言，即使演戲經驗豐富，至今依然對床上戲及強姦戲存有巨大的心理陰影，更自爆曾因拍攝強姦戲份而一度情緒崩潰：「我做咗咁耐，我話畀你聽我都會驚……我記得有次拍一套劇係畀人強姦，我個人係癲咗，拍完好驚、好緊張，我頂唔順呀！拍完嗰幾日，我都係個人好驚。」

梁靖琪在《家族榮耀》中有床照放出。（《家族榮耀》劇集截圖）

對此，陳瀅亦深表同感，指演員在演戲時往往投入了真實情感去感受情境，令這類沉重經歷在心理上變得難以抽離，坦言「The feeling is bad（感覺非常難受）」。

梁靖琪自爆至今仍對拍強姦戲感抗拒。（YouTube@SpotiTalk）

面對極度考驗心理素質的爭議性情節，陳瀅斬釘截鐵地表明，拍強姦戲是她演藝生涯中不可逾越的「終極底線」，自己在心理層面上完全無法接受。她直言至今從未接拍過強姦戲：「呢個反而係我自己一個底線嚟嘅，過唔到。但同一時間 so far 都未試過有人搵我拍需要有呢一類 scenes 嘅角色。但我……唔得啊！唔知點解我好抗拒，我好驚。」明確表示就算角色有發揮空間，也絕不妥協挑戰這類極限戲份。

陳瀅表示可以接受床上戲，但強姦戲係底線。（YouTube@SpotiTalk）

《璀璨之城》導演被爆私下廣傳片花

談及近日在無綫台慶劇《璀璨之城》中的突破大尺度演出，陳瀅大方回應引發全城熱話的裸露名場面。節目期間，主持梁靖琪突然大爆內幕，指出該劇導演在相關片段正式播出前，早已私下將陳瀅的大膽演出片段向身邊人廣傳展示。得知私密鏡頭被導演「搶先分享」，陳瀅當場顯得既錯愕又尷尬，更忍不住當場做出搞笑的「抹汗」動作化解窘局。

Toby爆《璀璨之城》全裸片花遭導演私下廣傳，陳瀅露出尷尬笑容。（YouTube＠SpotiTalk）

做出抹汗手勢。（YouTube＠SpotiTalk）

陳瀅為好姊妹報仇選擇「犧牲」自己的身體。（劇集截圖）

針對這場戲引發外界對於尺度過激的議論，陳瀅在節目中親自解畫，力撐劇情在編排上完全合情合理。她解釋角色是為了替慘死的好姊妹報仇，才會選擇孤注一擲、犧牲自己的身體以換取接近對手的機會。陳瀅強調這份犧牲在情感層面極為偉大且淒美，出發點是為了推進劇情張力，絕非外界所想的單純賣弄性感。她更坦白承認，如果這場戲只是一場普通的床上戲或情慾場面，自己根本不可能有勇氣答應如此大尺度的全裸演出。

陳瀅解釋是拍攝大尺度戲份為了推進劇情，而非單純賣弄性感。（YouTube@SpotiTalk）

劇中甚至褪去內褲。（劇集截圖）

連胸圍（Bra）也脫掉，尺度極大。（劇集截圖）