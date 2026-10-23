梁靖琪自爆拍被強姦戲留陰影　情緒崩潰：拍完好驚頂唔順呀！

陳瀅（Jeannie）日前作客由梁靖琪（Toby）主持的YouTube節目《SpotiTalk》，兩位花旦大談女演員光鮮背後的辛酸與心理關口。入行演戲多年的梁靖琪在節目中透露，個人至今對接拍親熱床戲同遭侵害的強姦戲份留存心理排斥：「我個人係癲咗……我頂唔順呀！」。



陳瀅（Jeannie）作客由梁靖琪（Toby）主持的訪談節目。（YouTube＠SpotiTalk）

梁靖琪親述拍強姦戲情緒崩潰

入行多年的梁靖琪坦言，即使演戲經驗豐富，至今依然對床上戲及強姦戲存有巨大的心理陰影，更自爆曾因拍攝強姦戲份而一度情緒崩潰：「我做咗咁耐，我話畀你聽我都會驚……我記得有次拍一套劇係畀人強姦，我個人係癲咗，拍完好驚、好緊張，我頂唔順呀！拍完嗰幾日，我都係個人好驚。」

梁靖琪自爆至今仍對拍強姦戲感抗拒。（YouTube@SpotiTalk）

梁靖琪在《家族榮耀》中有床戲放出。（劇集截圖）

梁靖琪在《家族榮耀》中前男友拍攝的性愛片段不幸流出。（劇集截圖）

陳瀅於無綫台慶劇《璀璨之城》中上演全裸露背及性感大膽戲份，劇集播出後更引發熱議並引來通訊事務管理局接獲25宗投訴。節目中，陳瀅直言雖然大眾明白影視創作純屬虛構演戲，但演員在演繹極端情節時，往往需要掏出深層的真情實感去代入角色：「雖然我哋係演員、係假（只是演戲），但好多時候演員我哋真係會用咗真嘅情感去做，所以嗰段時間真係……the feeling is bad（感覺非常難受）。」

陳瀅表示可以接受床上戲，但強姦戲係底線。（YouTube@SpotiTalk）

陳瀅於《璀璨之城》中上演性感大膽戲份。（劇集截圖）

劇集播出後更引發熱議並引來通訊事務管理局接獲25宗投訴。（劇集截圖）

梁靖琪拍拍性感戲：憂兒子難分真假

事實上，已為兩子之母的梁靖琪早在2022年接受《香港01》專訪宣傳《家族榮耀》時，就曾大方透露接拍床戲時的心情：「作為母親的確有擔心床戲嘅部分，因為呢part可以推動劇情，所以自己有同先生傾過，而導演都話過冇太多尺度大嘅行為，淨係坐喺床度乜都見唔到，所以我都OK嘅。」而被問到是否會再接拍性感戲份時，梁靖琪表示要視乎情況而定，因為成為母親後，有很多事情需要擔心：「盡少梗係好啦，但係對於演員係唔可以介意太多。」

梁靖琪在《家族榮耀》中門大開deep到落肚臍，把豐滿身材都表露無遺。（劇集截圖）

梁靖琪在跳的過程中，連內衣都露了出來。(《家族榮耀》劇集截圖)

當被問到會否介意兒子長大後看見自己的性感演出時，梁靖琪亦坦言已設想好應對方式：「如果我接咗呢啲劇，我會解釋畀佢聽，因為而家好多小朋友都分唔清現實同虛擬。」她直言做了人妻與人母後內心多了很多顧慮，若覺得不適當的時候，自己內心亦不會太想做。

梁靖琪對於性感戲有自己的睇法：內心好多顧慮。（陳順禎攝）

梁靖琪（Toby）在2019年與細8年的施雋賢（Jon）再婚。（IG@tobyleungchingki）