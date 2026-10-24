李彩華親述唱K驚遇伴遊試探　Brian加碼爆超紅女藝人陪肥富商遊日

現年42歲的李彩華近年在內地發展得順風順水，早已晉身圈中小富婆之列。日前她作客由伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的訪談節目《九運會客室2》，大方回顧入行初期的辛酸血淚史。李彩華大爆早年險遭同行安排「伴遊」潛規則，主持Brian更隨即加碼爆料。



《九運會客室2》最新一集請來李彩華（Rain）擔任嘉賓。（《九運會客室2》節目截圖）

李彩華唱K驚遇伴遊試探

談到娛樂圈光鮮背後的暗湧，李彩華坦言早年曾親歷荒謬的「潛規則」試探。她憶述當年一次與朋友到卡拉OK聚會，未料席間竟有公司同事借機上前打探：「無端端佢就話『彩華你過嚟過嚟』，咁就同我講嘢啦，就問我『阿邊個邊個話想同你去旅行』咁樣講，問我ok唔ok，我話『吓？唔ok喎』咁樣囉。」

李彩華透露早年在卡拉OK聚會上被同事問是否願意接受「伴遊」。（《九運會客室2》節目截圖）

面對突如其來的離譜提議，李彩華直言當下感到極度奇怪，更質疑對方未有專注本職工作：「你突然之間做啲咁嘅嘢……即係你唔好好去拍……即係開套戲嚟……大家拍好啲咁樣，無端端做呢啲咁嘅嘢。同埋覺得好奇怪囉，你會覺得以前唔會覺得佢係咁樣嘅嘛，以前都覺得都ok呀咁樣。」被兩位主持伍詠薇與Brian追問當時對方有無開出具體金錢價碼利誘時，李彩華強調自己對酬勞根本毫無興趣，更霸氣反問兼斷言拒絕：「咦！我做乜要同佢去旅行啫？唔得呀！」

態度堅決當場拒絕。（《九運會客室2》節目截圖）

Brian目擊超紅女星陪富商

身旁另一主持Brian聽罷亦隨即加碼爆料，直指圈中確實有人接受潛規則。Brian透露早年親眼見證的震撼一幕：「講起去旅行我真係見過喎！我見過都好出名、好靚嘅女演員……真係喺日本領事館，因為我搞緊簽證嘅，我見到佢同一個老闆，都幾出名嘅老闆。女藝人，好紅，紅到X咁嘅！」

主持Brian亦加碼爆料。（《九運會客室2》節目截圖）

Brian隨後補充指該名老闆身形「肥肥哋」，兩人毫不避嫌結伴辦理赴日手續，不禁驚嘆：「真係去旅行啊，原來有人係say yes㗎！」言論一出令全場譁然，身旁的伍姑娘亦大感好奇，揚言錄影完畢後定要向Brian逼供二人身份。

指曾親眼目睹一女星，與富商在日本領事館出現疑似同遊。（《九運會客室2》節目截圖）

自掏百萬巨款贖身

李彩華曾遭前公司冷待雪藏，一度陷入零收入絕境，其後為了解約恢復自由身，更慘遭索償巨款：「再賠返二百幾萬畀佢囉……其實真係好灰囉，一路做咗咁多年……永遠就係還錢……其實唔想再做呀……入咗行咁多年我都係仲爭緊錢，我覺得做乜嘢啫……」萬念俱灰之際，李彩華獲貴人（前老闆娘趙雪英）伸出援手墊支賠償金，其後她轉戰內地憑神劇《回家的誘惑》中「艾莉」一角爆紅翻身。

李彩華剛出道便要幫父親償還百萬巨債。（IG@rainli1111）

李彩華在內地因拍攝《回家的誘惑》走紅。（《回家的誘惑》截圖）