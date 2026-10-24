聲夢小花近況曝光　鍾柔美出海騷纖腰　炎明熹玩遊戲極度惹笑

無綫選秀節目《聲夢傳奇》出身的小花向來人氣高企，私底下的動態亦備受關注。近日兩位人氣成員鍾柔美（Yumi）與炎明熹（Gigi）便先後在社交平台分享生活點滴。鍾柔美趁好天氣出海玩Wakesurf大派福利，炎明熹則孖住新歌MV男主角大玩不露齒挑戰，全程笑料百出。



決賽後姚焯菲與炎明熹、鍾柔美一起出席首個商業宣傳。（資料圖片）

炎明熹、鍾柔美、姚卓菲。（資料圖片）

鍾柔美出海玩Wakesurf騷纖腰

向來充滿青春活力的鍾柔美近日出海享受日光浴，她穿上藍白間條比堅尼上陣，激罕大曬纖細小蠻腰與白滑長腿。期間她被猛烈陽光曬到睜不開眼，擺出搞怪表情十分可愛；隨後更在烈日下大玩無繩滑水（Wakesurf），全程輕鬆駕馭滑板穿梭浪花，平衡力極佳兼姿勢滿分，獲大批網民激讚「又靚又識玩」。

鍾柔美穿泳裝出海。（IG@yumichung1221）

身材好好！（IG@yumichung1221）

大騷身材。（IG@yumichung1221）

大玩滑水平衡力十足。（IG@yumichung1221）

炎明熹宣傳新歌玩遊戲聽錯「食屎」

至於同期出身的「樂壇小天后」炎明熹工作不斷，近日推出了全新單曲《在搖搖板上相對的我們》。日前她便找來MV男主角范麒智（Kenji）合體拍片，大玩網絡熱門的「不露齒挑戰」宣傳新歌。兩人在遊戲中要將嘴唇內縮並講出指定名詞，當挑戰「便利店有得賣嘅嘢」時，炎明熹吃力地將「腸仔」講成「強仔」；而當范麒智含糊吐出「栗子」時，炎明熹頓時滿頭問號，隨後更失控大笑指自己聽成了「食屎」，場面極度惹笑。

炎明熹為谷新歌和MV男主角范麒智一齊玩遊戲。（IG@yiminghay）

將「栗子」聽錯成「食屎」。（IG@yiminghay）