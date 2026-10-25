黎明3億神劇《莫語者》　爆配音災難惹網民高呼「還我Leon把聲」

九十年代憑《原振俠》、《人在邊緣》等經典劇集紅透半邊天的四大天王黎明，自1994年拍畢《阿Sir早晨》後便淡出電視圈主力拍電影。原來他早於2017年已低調重返電視圈，主演製作費高達3億人民幣的劇集，豈料2018年初煞科後竟如石沉大海，封塵整整8年。直至近日，這部「都市傳說級」神劇《莫語者》（又名《非常營救》）無預警解禁開播，瞬間掀起追看狂潮；惟首播後口碑極度兩極，更因「一件事」慘遭觀眾一面倒洗版狂轟。

《莫語者》。（微博@莫語者官微）

黎明張豐毅上演大叔天花板對決

黎明在劇中飾演頂級海外安保專家「衛天」，因慘遭恐襲痛失妻女，隱姓埋名創立「莫語者事務所」暗中守護海外華人，角色背負著沉重宿命與破碎感；而老戲骨張豐毅則飾演中安集團掌舵人「項平生」，兩人一明一暗、亦敵亦友的強者交鋒，獲網民激讚為「大叔界天花板對決」！

黎明與張豐毅亦敵亦友的強者交鋒。（微博@莫語者官微）

此外，劇組更下重本遠赴非洲摩洛哥實景拍攝，並在內地1:1逼真搭建非洲街道，沙漠狂飆、直升機空中救援等震撼大場面極具電影感；劇中除傳出黎明特別重新灌錄其經典金曲《今夜你會不會來》之外，他更親自獻唱片尾曲《無聲信仰》，回憶殺瞬間拉滿。

在內地1:1逼真搭建非洲街道。（微博@莫語者官微）

跨國反恐題材敏感塵封8年解禁始末

然而這部3億鉅製命運卻極度坎坷，2017年開拍期間曾因資金鏈問題爆出拖欠薪酬醜聞，導致劇組一度停工整改、兩度陣前換帥更換導演；期間更盛傳黎明因對劇本有意見及需回港籌備演唱會而一度離隊，令拍攝進度嚴重落後。再加上劇集題材涉及跨國反恐與海外特戰等高度敏感題材，審查過程經歷重重關卡，自2018年煞科後便被長期打入冷宮，直至近年內地官方推動積壓劇「解凍政策」，這部塵封8年的作品才得以重見天日。

期間盛傳黎明因對劇本有意見及需回港籌備演唱會而一度離隊。（微博@莫語者官微）

「配音災難」惹負評

雖然不少老劇迷大讚兩大男主角演技沉穩老練，惟劇中的「配音災難」卻引爆全網負評！劇中的外籍綁匪與非洲當地土著，竟全員操著一口字正腔圓、播音腔十足的普通話，強烈違和感令人哭笑不得；最令無數影迷崩潰的是，在北京出生、本身能操一口地道流利京腔普通話的黎明，全劇竟離奇被幕後配音「抹殺原聲」！大批網民紛紛在社交媒體痛斥粗糙配音令劇集觀感「大打折扣」、「配音差評」，更有忠實粉絲激動高呼：「還我Leon把聲」。